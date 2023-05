Tänään lähes koko Suomessa noin 20 asteen lämpötiloja, aurinkoa ja poutaa – Lapissa tulvat jatkuvat

Muonionjoella vedenkorkeus on hätyytellyt jo historiallisia lukemia.

Korkeapaine vaikuttaa Suomen säähän tänään ja tulevina päivinä, ja suureen osaan maata on luvassa aurinkoista ja poutaista säätä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Maan etelä- ja keskiosissa paikoin jopa 23 asteen lämpötilat ovat mahdollisia, ja 20 asteen yli päästään Oulun korkeudella asti. Oulusta pohjoiseen lämpötilat ovat noin 15–20 asteen välillä.

”Pohjois-Lapissa voi tulla hajanaisia sateita, mutta muualla maassa on poutaista ja selkeää”, päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo.

Tampereelle Ilmatieteen laitoksen ennuste lupaa sekä lauantaille että sunnuntaille enimmillään 22 asteen lämpöä.

Metsäpalovaroituksia on voimassa laajalti Ahvenanmaalta Pohjois-Savoon saakka ja ruohikkopalovaroituksia Kuusamossa ja Kainuussa. Pirkanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Kun metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa, ei saa tehdä avotulta.

”Palovaroitukset laajenevat päivä päivältä, jos sateita ei tule ja kuivuus lisääntyy”, Viljamaa sanoo.

Lapissa tulvat ovat huipussaan

Lapissa useilla alueilla on voimassa tulvavaroitus.

Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen kertoi perjantaina STT:lle, että Muonionjoella tulva on nyt Kolarissa ja Muoniossa mittaushistorian toiseksi korkeimmalla tasolla. Tätä ylempiä vedenkorkeuksia on mitattu siellä vain vuonna 1968.

”Osittain näin korkeat vedenkorkeudet olivat ennalta arvattavissa. Tornionjoen ja Muonionjoen alueilla on ollut tavanomaista enemmän lunta. Nousuvauhti tuli kuitenkin vähän yllätyksenä, siihen vaikuttivat osaltaan viime päivinä Pohjois-Suomessa saadut sateet”, Karjalainen sanoi.

Perjantaina joitakin maanteitä oli tulvien vuoksi suljettuna Sodankylän ja Pellon alueilla.

”Viikonlopun aikana noustaan Lapissa aika lähelle tulvahuippua. Tornionjoella alaosalla huippu voi osua ensi viikon alkuun. Alkavan viikon aikana tulvat varmasti kääntyvät jo laskuun”, Karjalainen sanoi.