Tampereelle jopa 20 senttiä uutta lunta, kaupunki kehottaa harkitsemaan etätöitä – Koko Pirkanmaalle varoitus erittäin huonosta ajokelistä

Tampereen Infra auraa lunta ja torjuu liukkautta omalla ja urakoitsijoiden kalustolla pitkissä työvuoroissa.

Ilmatieteen laitos on antanut koko Pirkanmaalle varoituksen erittäin huonosta ajokelistä.

Tampereelle on tulossa alkuviikon aikana jopa 20 senttimetriä uutta lunta, varoittaa Tampereen kaupunki maanantaina. Runsas lumentulo hankaloittaa liikennöintiä ja liikkumista. Kaupunki suosittelee varaamaan reilusti aikaa matkoihin tai jäämään etätöihin.

Kaupungin mukaan Tampereen Infra auraa lunta ja torjuu liukkautta omalla ja urakoitsijoiden kalustolla pitkissä työvuoroissa. Kadut aurataan tärkeysjärjestyksessä kunnossapitoluokan mukaan. Ensin aurataan pääväylät sekä pelastuslaitoksen ja joukkoliikenteen käyttämät reitit, sitten paikalliset kokoojakadut ja viimeiseksi pienemmät kadut kuten asuntokadut. Jalankulku- ja pyöräteistä huolletaan ensiksi pyöräilyn seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit.

Sepelin keruuta kaduilta ei päästä tekemään vielä niin pitkään, kun kelit jatkuvat talvisina.

Ajokeli on erittäin huono

Ilmatieteen laitos on antanut koko Pirkanmaalle varoituksen erittäin huonosta ajokelistä. Varoituksen mukaan liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä ja onnettomuusriski on huomattava.