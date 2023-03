Maaliskuu uhkaa rikkoa mittaushistorian ennätyksen – Nokialla on saatu tuplasti tuiskua ja ropinaa tavalliseen nähden

Kuluneen kuukauden sademäärä on tällä hetkellä neljännellä sijalla Nokian Tottijärven havaintoaseman historiassa, ja lumisateita on vielä edessä.

Talven lumiennätykset saavutetaan tyypillisesti vasta maaliskuun puolivälissä, meteorologi Jari Tuovinen kertoo. Maaliskuussa Tampereen Härmälän havaintoasemalla on ollut lunta enimmillään 34 senttimetriä, kun helmikuun korkeimmat nietokset olivat 27 senttimetriä. Kuvassa aurataan Pirkankatua lumipyryssä helmikuussa.

Aamulehti

Maaliskuu on ollut kaksin verroin tavanomaista sateisempi, ja tulevien päivien lumisade saattaa rikkoa Nokian Tottijärven mittaushistorian ennätyksen. Sademääräennätyksiä kolkutellaan myös muilla mittausasemilla.

Tottijärven mittauspisteellä oli satanut maaliskuussa sunnuntaihin 26.3. mennessä 55,8 millimetriä, kun aseman mittaushistorian maaliskuiden keskiarvo on 26,6 millimetriä. Millimetrimäärät sisältävät sekä veden, rännän että lumen. Satanut lumi sulatetaan havaintoasemalla osaksi mittaustulosta.

Nokian Tottijärvellä on mitattu sademääriä 59 vuotta, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen. Kulunut kuukausi on jo nyt Tottijärven sateisimpien maaliskuiden listan neljännellä sijalla. Kultapaikalla on maaliskuu 1994, jonka aikana satoi 60,8 millimetriä.

”Maaliskuun loppupäivien aikana on sadetta tulossa, niin katsotaan, paukkuuko ennätys”, Tuovinen sanoo.

Myös Pirkanmaan eteläpuolella on useita havaintoasemia, joissa ollaan tavanomaiseen nähden kaksinkertaisissa sadelukemissa jo viisi päivää ennen maaliskuun loppua.

Mitä? Pirkanmaan maaliskuut lukuina Maaliskuu 2023 (luvut 26.3. mennessä): Keskilämpötila –2,4. Kylmin lämpötila –20,1 (7.3.). Sademäärä 55,8 millimetriä. Lumen syvyys enimmillään 34 cm (4.3.). Maaliskuu 2022: Keskilämpötila –0,3. Kylmin lämpötila –13,2 (5.3.). Sademäärä 9,6 mm. Lumen syvyys enimmillään 49 cm (8.3.). Maaliskuu 2021: Keskilämpötila –0,9. Kylmin lämpötila –22,8 (10.3.). Sademäärä 22,2 mm. Lumen syvyys enimmillään 38 cm (10.3.). Maaliskuu 2020: Keskilämpötila +0,9 eli harvinaisen lauha. Kylmin lämpötila –10,6 (31.3). Sademäärä 42,1 mm. Lumen syvyys enimmillään 8 cm (2.3.). Maaliskuu 2019: Keskilämpötila –1,0. Kylmin lämpötila –19,0 (6.3.). Sademäärä 28 mm. Lumen syvyys enimmillään 30 cm (12.–14.3.). Maaliskuiden keskilämpötila Härmälän havaintoaseman mittaushistoriassa on –2,8 astetta. Lumen syvyyttä on tilastoitu Pirkkalan havaintoasemalla. Keskimäärin lunta on ollut 30 senttimetriä 15.3. ja 16 senttimetriä 31.3. Lähde: Ilmatieteen laitos

Talvisateet runsastuneet

Valtakunnallista ennätystä Nokialla ei vielä hätyytellä. Maan kovimmat maalissateet on mitattu 20 vuotta sitten Enontekiön Kilpisjärvellä, jossa satoi maaliskuun aikana 133,0 millimetriä.

Tuovinen kertoo, että helmi- ja maaliskuu ovat tyypillisesti vuoden kuivimpia kuukausia, mutta tämä vuosi on tehnyt totisesti poikkeuksen. Myös viime talvena mittarit saivat täytettä. Silloin valtakunnallinen helmikuun sademääräennätys rikkoutui Siuntiossa, kun Sjundbyn havaintoasemalla satoi 142,7 millimetriä.

”Alkaa tulla enemmän ja enemmän näyttöä, että talvisateet ovat lisääntymässä.”

Talvisten sademäärien kasvu on ilmaston lämpenemisen seurauksia, Tuovinen sanoo. Samasta syystä jatkossa ropissee entistä enemmän jäätäviä sateita, sillä niiden muodostuminen edellyttää lämpimän ilmamassan kohtaamista kylmän kanssa.

Nurinkuriset nietokset

Maaliskuun maksimilumensyvyys saavutettiin Härmälän havaintoasemalla alkukuusta, jolloin nietosta oli 34 senttimetriä. Sunnuntain 26.3. aamuna lunta oli 23 senttiä.

Tavallisimmin talven korkeimmat lumivaipat mitataan maaliskuun puolivälissä, ja kuun loppua kohden hanki vajuu vauhdilla. Nyt sää on sitä vastoin kylmenemässä.

”Keski- ja Pohjois-Lapissa on sitkeä korkeapaine, joka estää lauhan ilman liikkumisen meille tällä hetkellä”, Tuovinen selittää.

Lämpötiloiltaan Pirkanmaan maaliskuu ei ole jäämässä historian sääkirjoihin, Tuovinen kertoo.

Sunnuntaihin 26.3. mennessä maaliskuun keskilämpötila oli Härmälän havaintoasemalla –2,4 astetta. Asemalla mitattujen maaliskuiden keskilämpötilojen keskiarvo on –2,8 astetta.

”Voi olla, että maaliskuun loppupäivät kääntävät tilanteen niin, että mennään hivenen alle keskiarvon, mutta todennäköisesti ei paljoa.”

Kuulle ei ole osunut myöskään silmiinpistävän kylmiä tai lämpimiä päiviä.