Loppuviikosta tulossa sateinen: luvassa sekä lunta että vettä

Aamulla voimassa oli huonon ajokelin varoitus, koska tiet olivat paikoin hyvin jäisiä.

Ilmatieteen laitoksen meteorologin Jani Sorsan mukaan tästä viikosta on tulossa kaikkiaan melko sateinen. Keskiviikkona luvassa on aamupäivällä lunta, iltapäivällä joko vettä tai räntää ja loppuviikolla tulee todennäköisesti paikoitellen vettä.

Ensi viikon alussa ennusteet näyttävät tässä vaiheessa kylmenevää ja selkenevää säätä, mutta ennusteet ovat vielä epävarmoja.

Pirkanmaalla on roikkui aamulla matalaa sumupilveä, jonka ennustettiin lähtevän maanantain sateiden mukana.

”Nyt on käynyt niin, että tuuli on lopulta ollut sen verran heikkoa, että pilvi on jäänyt ihan pintakerrokseen”, Sorsa sanoo. Sumupilvi heikensi näkyvyyttä aamun ajan, mutta sää selkeni pian.

Frenckellin aukio oli matalan pilven peitossa aamulla ennen seitsemää.

Pirkanmaalla tiet olivat tiistaiaamuna monin paikoin jäisiä. Maanantain sateet jäätyivät tien pintaan yön pakkasten myötä, mikä hankaloitti ajokeliä aamun tunteina. Sää lämpeni kello 9 alkaen.