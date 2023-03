Sadealueet liikkuvat Suomen yllä vielä lauantai-illan aikana, sunnuntaista odotetaan poutaisempaa

Huonon ajokelin uskotaan hellittävän yön aikana.

Matalapaine jatkaa sadealueineen kulkua Suomen ylitse, ja maan eteläosassakin nähdään illan aikana räntä- tai vesisateita, kertoo Ilmatieteen laitos. Erityisesti maan keski- ja pohjoisosiin annetut varoitukset erittäin huonosta tai huonosta ajokelistä ovat voimassa vielä ensi yölle saakka.

Huonot ajokelit ovat johtaneet myös onnettomuuksiin. Lapin poliisilaitos kertoi lauantaina iltapäivästä neljän ajoneuvon ajautuneen tieltä ja varoitti ajokelin olevan monin paikoin erittäin liukas.

Rovaniemen Patokoskella oli ajautunut ojaan linja-auto, ja noin 30 ihmistä joutui poistumaan autosta kuljettajan puoleisesta ikkunasta. Hieman myöhemmin Tapionkylän kohdalla ajautui puolestaan ojaan kolme henkilöautoa.

Tulevan yön aikana ajokelinkin uskotaan kuitenkin taas paranevan, ja aamulla sateet alkavat olla jo väistyneet.

”Ihan tuolla kaakossa voi vielä sadella, mutta kyllä alkaa olla sitten ohitse jo suurimmassa osassa maata nuo sateet”, päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo lauantaina iltapäivästä.

Sää jatkunee epävakaisena

Sunnuntaista odotetaan kohtalaisen poutaista. Aurinkoisinta on maan pohjoisosassa, maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys taas on aika runsasta. Elohopea liikkuu maan etelä- ja keskiosassa yhden ja viiden lämpöasteen välillä. Pohjoisessa on päivällä tiedossa heikkoa pakkasta.

Ensi viikolla sää jatkunee epävakaisena. Suomen ylitse kulkee viikon aikana useita matalapaineita, joista seuraava saapuu jo maanantain vastaisena yönä.

”Aika epävakaiselta näyttää koko viikko”, Laakso kertoo.

”Ei mitenkään hirveän lämmintä ole. Pohjoisessa on aika kylmiä öitäkin varmaan”, hän lisää ja arvioi etelässä päästävän päivällä ehkä kuitenkin plussan puolelle.

Mahdollisista ensi viikon säävaroituksista Laakso ei vielä antanut arviota lauantaina.