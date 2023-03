Pirkanmaalle annettu varoitus huonosta kelistä ja erittäin liukkaista jalkakäytävistä – Urjalassa auto ulos tieltä, Orivedellä raskas ajoneuvo vaikeuksissa

Jalkakäytävillä on monin paikoin jään päällä vettä, mikä tekee niistä erittäin liukkaita.

Lumi- ja räntäsateet sekä sään lauhtuminen heikentävät ajokeliä lähes koko Suomessa tiistain aikana. Ilmatieteen laitos on antanut muun muassa Pirkanmaalle varoituksen huonosta ajokelistä ja erittäin liukkaista jalkakäytävistä. Liikenteessä onnettomuusriski on kohonnut.

Forecan mukaan ajokeliä haittaavat tiistaina etelässä vesiliirto, sulamisvedet, loska ja liukkaus. Etenkin sivutiet voivat olla petollisen liukkaita.

Samaa kerrotaan Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta: keli on loskainen, märkä ja vesiliirtovaarainen. Tieliikennekeskuksen mukaan Pirkanmaan päätiestö on pääosin hyvässä kunnossa ja paljas. Liukkaus on suurempaa rampeilla, risteysalueilla ja alemmalla tieverkolla.

Myös jalkakäytävillä on monin paikoin jään päällä vettä, mikä tekee niistä erittäin liukkaita. Ilmatieteen laitoksen mukaan liukastumisriski on huomattava.

Pirkanmaalla on tiistaina muutama lämpöaste, ja sateita on ennusteen mukaan tulossa pitkin päivää.

Tieliikennekeskuksen mukaan Pirkanmaan päätiet ovat pääosin paljaina. Tältä näytti Kolmostiellä Lempäälän Sääksjärvellä aamukahdeksan aikaan.

Auto ulos tieltä Urjalassa

Huonosta ajokelistä huolimatta Pirkanmaalla on toistaiseksi vältytty isommilta onnettomuuksilta.

Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että tiistaiaamun aikana raskas ajoneuvo on ollut vaikeuksissa Ysitiellä Orivedellä ja Kolmostiellä Lempäälässä on sattunut pieni onnettomuus.

Myös Urjalassa on sattunut aamulla onnettomuus. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan auto ajautui tieltä Nuutajärventiellä. Kyydissä olleet kaksi ihmistä eivät loukkaantuneet, eikä onnettomuudesta aiheutunut haittaa muulle liikenteelle.

Muualla Suomessa onnettomuuksilta ei ole vältytty. Aamuliikenteessä on sattunut useita kolareita, muun muassa Nurmijärvellä ja Järvenpäässä Uudellamaalla. Sipoossa puolestaan linja-auto kaatui ojaan. Poliisi ohjasi alueella liikennettä ja tie oli tapahtumapaikalla poikki.