Luulitko, että kevät on jo tulossa? Pakkanen kiristyy nyt merkittävästi Pirkanmaalla

Alkavalla viikolla on hyvin kylmää, torstaiyöksi Ilmatieteen laitos ennustaa paria kymmentä astetta pakkasta.

Aamulehti

Alkava viikko on Pirkanmaalla kylmä, ja kylmä sää jatkuu vielä seuraavallakin viikolla. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle toteaa, että säässä ei ole vielä kevään tuntua. Aurinko toki valaisee pitempään kuin sydäntalvella.

Aamulla voi olla kireitä pakkasia. Päivällä lämpötila voi kohota, mutta jää siltikin viiteen pakkasasteeseen.

Kylmintä on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan torstaina, jolloin yön ennusteen mukaan pakkasasteita on 20. Vuodenaikaan nähden nyt on kylmää. Paikoitellen on hyvin kylmiä aamuja, ja aamulla on enemmän kuin kymmenen astetta pakkasta.

”Terminen kevät ei ole vielä näköpiirissä, ja suuressa osassa maata on lunta. Pirkanmaalla lumet eivät ole hupenemassa, vaikka lisääkään ei juuri tule. Tämä on talviurheilulle hyvää aikaa, varsinkin iltapäivisin, kun aurinko lämmittää ja on vähän lauhempaa”, Saarikalle kuvailee.

Mikä? Terminen kevät Vuorokauden keskilämpötila on 0 ja +10 asteen välillä, kestää vain 6–9 viikkoa. Viime vuosina alkanut Pirkanmaalla 8.4.2022, 23.3.2021 ja 2.3.2020. Keskimäärin on alkanut 31.3. vertailukaudella 1981–2010. Lähde: Ilmatieteen laitos

Joulukuussa Suomessa oli tavallista kylmempää, mutta tammi–helmikuu oli tavallista lämpimämpi koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kolme vuotta sitten tähän aikaan Pirkanmaalla terminen kevät oli jo alkanut. Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee nollan yläpuolelle.