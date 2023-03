Talvi palaa ryminällä: Lunta sataa Pirkanmaalla jopa 10 senttimetriä – Tarkista nämä ennen kuin lähdet autolla liikenteeseen

Talvinen sää piiskaa Pirkanmaata illan ja yön aikana. Myös ajokeli muuttuu huonoksi sohjoisten teiden ja heikon näkyvyyden takia.

Aurinkoiset, jopa keväiseltä tuntuneet päivät ovat tältä erää takana, sillä sää muuttuu viikonlopun aikana talvisempaan suuntaan koko maassa. Pirkanmaa saa osansa talvisään paluusta jo perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön aikana.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoo, että lauantaiaamuun mennessä uutta lunta on voinut sataa viidestä kymmeneen senttimetriä.

Myös lämpötila laskee. Jo lauantain vastaisena yönä lämpötila painuu pakkaselle, eikä sieltä aivan hetkeen nouse takaisin nollan yläpuolelle. Sinisalo sanoo, että viikonlopun ja ensi viikon aikana pakkasta riittää parista asteesta aina viiteentoista asteeseen.

Muuttunut sää näkyy myös liikenteessä

Talvinen sää ja paikoin sakea lumisade on myös muuttanut ajokelin huonoksi Pirkanmaan teillä. Sami Räihä Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta kertoo, että raskas ja märkä lumi on tehnyt tienpinnoista sohjoisia ja myös näkyvyys on heikentynyt.

Räihä kertoi seitsemän aikaan perjantaina illalla, etteivät tienpinnat ainakaan toistaiseksi olleet liukkaita. Tilanne voi kuitenkin muuttua, kun ilma alkaa yön aikana pakastua.

Räihä muistuttaa, että vaikka ajokeli on huono, liikenteessä pärjää ottamalla huomioon erityisesti kaksi asiaa.

Hän sanoo, että riittävä turvaväli sekä ajovarusteiden tarkistaminen ennen liikkeellelähtöä ovat ne tärkeimmät.

”Tällaiselle kelillä erityisen tärkeää on katsoa, millainen on pyyhkijöiden kunto ja onko lasinpesunestettä riittävästi”.