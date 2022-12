Tampereella on nyt paljon enemmän lunta kuin tavallisesti – näin paljon lunta on vielä tulossa

Tähän aikaan vuodesta lunta on Tampereella ja Pirkanmaalla tavallisesti parikymmentä senttiä vähemmän. Lunta on tulossa vähän lisää keskiviikkona ja jälleen lauantaina.

Tampereelle ja Pirkanmaalle on tulossa lisää lunta jo huomenna, 14. joulukuuta. Kuva on lauantailta 10. joulukuuta, jolloin runsas lumentulo alkoi.

Tampereen Härmälässä mitattiin tiistaina, 13. joulukuuta lumen syvyydeksi 24 senttimetriä, kertoo Forecan sääpalvelu. Lumimäärä on paljon tavanomaista suurempi, sillä normaalisti Pirkanmaalla on tähän aikaan vuodesta lunta keskimäärin vain noin viisi senttiä, kun mittausajanjaksona käytetään kolmea vuosikymmentä 1991–2020.

Lumen määrä on kasvanut Tampereella nopeasti. Vielä maanantaina lunta oli Tampereen Härmälässä kuusi senttiä vähemmän kuin tiistaina, ja lauantaina yhdeksän senttiä vähemmän.

Lisää lunta on Forecan sääpalvelun mukaan tulossa keskiviikkona senttimetri tai pari. ”Sitten Pirkanmaalle ei ole näköpiirissä lunta ennen kuin ensi lauantaina. Silloin voi tulla 2– 5 senttimetriä”, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Keskilämpötila on Suomessa tällä viikolla 4–8 astetta kylmempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Sääennusteen mukaan joulunalusviikollakin sää pysyttelee asteen tai pari tavanomaista kylmempänä, joskin lauhtuu hetkeksi joulukuun 20. päivä. ”Silloin voi sataa ohimenevästi jopa vettä, mutta se ei sulata lunta pois paitsi ehkä niillä alueilla, joissa sitä on vain kymmenisen senttimetriä.”

Helsingissä melkein kaksi kertaa enemmän

Tampereella on mittauspaikasta riippuen lunta yhtä paljon kuin paikoin Helsingissä, toisaalta Helsingissä on paikoin melkein kaksi kertaa yhtä paljon. Alanko kertoo, että Helsingissä lumen syvyydeksi on mitattu tiistaina paikoin 24 senttimetriä, mutta paikoin jopa 44 senttimetriä.

Tiistai-iltana Forecan mittauspisteistä eniten Suomessa oli lunta Hyvinkäällä: 54 senttimetriä. Vähiten lunta on nyt maan lounaisosissa Turun seudulla.

”Runsas lumentulo on johtunut siitä, että Baltiassa olleen syvän matalapaineen edellä oli voimakkaat tuulet”, Alanko sanoo.