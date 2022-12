Sankka lumipyry iskee Pirkanmaalle alkuillasta: jos sääennuste toteutuu, lunta on Pirkanmaalla pian harvinaisen paljon

Pirkanmaalla voi sataa maanantai-illan ja tiistain vastaisen yön aikana jopa kymmenen senttimetriä lisää lunta. Mikäli lunta sataa ennusteen mukaisesti, voidaan Pirkanmaalla puhua lähes poikkeuksellisesta lumikertymästä.

Tampereen Keskustorilla ihasteltiin jouluvaloja viikonloppuna hyvin lumisissa tunnelmissa. Jos sääennuste toteutuu, lunta on lisää luvassa maanantai-iltana.

Aamulehti

Pirkanmaalla on saanut loppuvuoden aikana heiluttaa ahkerasti lumilapiota. Kun lumitilannetta vertaa esimerkiksi kahteen aikaisempaan vuoteen, lunta on satanut reippaasti enemmän.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että Tampereen Härmälän mittauspisteellä lumen syvyys oli sunnuntaina aamulla 11 senttimetriä.

13. joulukuuta vuonna 2021 mittauspisteellä oli lunta 4 senttimetriä. Vuonna 2020 lunta ei ollut Härmälässä ollenkaan.

Siiskonen sanoo, että kun tämän hetkistä lumitilannetta tarkastelee 59 vuotta yhtäjaksoisesti toiminnassa olleen Nokian Tottijärven mittausaseman tilaston mukaan, voi sanoa, että lunta on keskimääräistä enemmän myös pidemmällä ajanjaksolla.

Siiskonen sanoo, että sunnuntaina aamulla lumen syvyys oli Tottijärvellä 12 senttimetriä, kun se on vuosikymmenien aikana ollut samana mittauspäivänä, eli 11. joulukuuta keskimäärin noin 6 senttimetriä.

Vaikka Tottijärvellä on nyt keskimääräistä enemmän lunta, poikkeuksellisesta tai edes harvinaisesta lumen syvyydestä ei voida puhua, sillä esimerkiksi vuonna 1987 Tottijärvellä oli 29 senttimetriä lunta.

Rikkoutuuko uuden mittausaseman ennätys?

Tampereen Härmälän mittausasema on ollut nykyisellä paikalla 15 vuotta.

Siiskonen sanoo, että mikäli maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana sataa lunta ennusteiden mukaisesti, tiistaina voidaan kolkutella nykyisen mittausaseman ennätystä kyseisen päivän osalta.

Siiskonen kertoo, että 13. joulukuuta vuonna 2017 mittausasemalla oli lunta 20 senttimetriä.

Maanantaina 12. joulukuuta Frenckellin aukiolla oli maa valkoisena.

Vaikka nykyinen mittausasema on ollut paikallaan vasta 15 vuotta, lumen syvyyttä on mitattu Härmälässä aikaisemminkin, mutta hieman eri paikassa.

Siiskonen sanoo, että jos aikaisemman mittauspisteen lumilukemia katsoo, ennätyksestä ollaan vielä kaukana.

Esimerkiksi 13. joulukuuta vuonna 1965 lunta oli mittausasemalla 43 senttimetriä.

Lisää lunta luvassa

Mittausasemien lukemat voivat kuitenkin muuttua nopeasti.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan maanantai-illan ja tiistain vastaisen yön aikana uutta lunta voi sataa jopa kymmenen senttimetriä. Toteutuessaan tämä myös kasvattaisi tämän hetkistä lumensyvyyttä dramaattisesti.

Siiskonen sanoo, että jos lunta tulee reippaasti lisää, Pirkanmaalla voidaan puhua jopa poikkeuksellisesta lumitilanteesta.

Hän tarkentaa, että jos lunta on hieman yli kaksikymmentä senttimetriä voi sanoa, että lunta on harvinaisen paljon, mutta mikäli lumen syvyys on lähempänä kolmeakymmentä, tilannetta voi luonnehtia lähes poikkeukselliseksi.