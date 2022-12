Lumimyräkkää, navakkaa tuulta ja purevaa pakkasta luvassa maanantaina – Pirkanmaalle pakkasvaroitus: ”Tuntuu –20 asteelta”

Pirkanmaan eteläosiin lumisadealue yltää maanantai-iltana. Lumentulo on sakeinta iltakymmenen molemmin puolin.

Aamulehti

Maanantaina ulkoillessa kannattaa pukea lämmintä päälle. Suomea lähestyy etelästä voimakas matalapaine, joka tuo mukanaan navakan tuulen ja purevan pakkasen. Pakkasvaroitus on voimassa myös Pirkanmaalla.

”Lämpötila tulee laskemaan maanantain vastaisen yön ja aamun aikana niin, että maanantaina aamupäivällä pakkasta on 10 astetta. Kun siihen yhdistyy puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa puhaltava tuuli, niin niiden yhteisvaikutus vastaa noin 20:tä pakkasastetta”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Luvassa on myös sankkaa lumisadetta, joka saavuttaa etelärannikon maanantaina iltapäivällä ja levittäytyy illan aikana sisämaahan. ”Lumisadealue yltää Pirkanmaan eteläosiin ja Tampereelle arviolta kello 18–19:n maissa. Sakeinta lumisade on iltakymmenen molemmin puolin.”

Lumen syvyys vaihtelee

Lumisade alkaa hellittää tiistain vastaisena yönä aamuyön tunteina. Tuovisen mukaan tuuli tekee vaikeaksi arvioida, paljonko lunta saadaan.

”Jos poistamme tuulen kuviosta, Pirkanmaalle tulisi lunta 5–8 senttiä, mutta kun otetaan tuuli mukaan, lumen syvyys voi joillakin mittauspaikoilla jopa laskea. Päällimmäinen lumikerros on kevyttä höttöä, jonka tuuli saa liikkeelle. Toisille paikoille taas lunta voi kasautua valtavaksi, metrinkorkuiseksi valliksi.”

Eniten lunta on tällä hetkellä Pirkanmaan itäosissa Juupajoen Hyytiälässä, jossa lumenpaksuus on 36 senttiä. ”Se on top kympissä koko valtakunnan osalta, mutta Tampereen Härmälässä lunta on 21 senttiä ja Nokian Tottijärvellä vain 12 senttiä, millä ei pitkälle pötkitä.”

Tiistaina lumisade jatkuu korkeintaan kevyenä hipsutteluna, myös tuuli heikkenee tiistain aikana ja sää pysyy pilvisenä. Ilmamassa on kuitenkin edelleen kylmää, joten lämpötila pysyy kymmenisen astetta pakkasen puolella yötä päivää.