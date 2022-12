Lunta tuli yöllä viitisen senttiä ja sade jatkuu koko päivän – Lähipäivinä Pirkanmaalla hyytävä käänne

Ensi viikon alkupäiville luvataan jopa 15 asteen pakkasia ja tuulista.

Pirkanmaalla on voimassa varoitus huonosta ajokelistä lumisateen vuoksi. Lunta satoi yöllä Tampereen seudulla viitisen senttiä. Ylöjärvellä Teivon ABC:n lähellä Ilmarinjärventiellä suistui torstain vastaisena yönä auto kyljelleen. Autossa olleet kaksi henkilöä eivät loukkaantuneet.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoo aamuseitsemän aikaan torstaina, että Tampereen Härmälässä lumensyvyys on kasvanut 12 tunnin aikana 5 senttiä, Juupajoella 8 senttiä ja Jämsässä 6 senttiä. Vedeksi muutettuna Härmälässä on satanut 4,4 millimetriä ja Juupajoella 5,6 millimetriä. Lunta on torstaiaamuna Härmälässä 11 sentin kerros ja Juupajoella 13 senttiä.

Tuomalan mukaan sade jatkuu Tampereen seudulla torstain ajan, ja iltaan mennessä lunta kertyy 2–3 senttiä lisää. Perjantain vastaisena yönä sateet alkavat hiipua ja pilvipeitekin voi repeillä.

”Lunta tulee ehkä sentin verran vielä, ja siinä se sitten on. Sen jälkeen tulee poutaisempi jakso.”

Viikonlopun jälkeen sää kylmenee ennusteen mukaan selvästi. Pirkanmaalla voi olla alkuviikolla jopa 10–15 asteen pakkasia. Kylmimmät päivät ovat ennusteen mukaan maanantai ja tiistai.

”Tuuli vielä lisää pakkasen purevuutta”, Tuomala kertoo.