Itsenäisyyspäivää juhlitaan Pirkanmaalla aurinkoisessa säässä, pakkasta päivällä vain pari astetta – iltaa kohti kiristyy

Juhlien jälkeinen keskiviikkoaamu valkenee kylmänä etenkin maakunnan pohjoisosissa, Ilmatieteen laitokselta arvioidaan.

Maanantaina Tampereella näyttäytynyt aurinko ilahduttaa pirkanmaalaisia myös tiistaina, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuovinen arvioi.

”Itsenäisyyspäivä Pirkanmaalla on poutainen, ja päivällä pakkasta on noin pari astetta. Pakkanen alkaa kiristyä iltaa kohti, ja ennusteiden mukaan yöstä on tulossa kylmä”, hän sanoo.

Etenkin Pirkanmaan pohjoisosissa pakkasta voi olla keskiviikkoaamuna -6–10 astetta. Tampereen korkeudella lämpötila jäänee keskiviikkona noin -5 asteeseen. Lämpötilat eivät juurikaan nouse päivän aikana.

Ajokeli muuttuu huonoksi keskiviikkoiltana

Keskiviikkona Suomeen on saapumassa myös sankka lumisade, joka näkyy Etelä-Suomessa jo iltapäivällä ja muuttaa ajokelin erittäin huonoksi.

Pirkanmaalle lumisateen ennustetaan saapuvan keskiviikkoiltana. Lumisade on Tampereen seudulla voimakkaimmillaan keskiviikko–torstai-yönä.

”Tähän liittyy myös melko voimakasta tuulta, mikä pahentaa pakkasen purevuutta. Asteita tulee olemaan torstaina vain noin -2–5, mutta tuulen vuoksi se tuntuu kuin pakkasta olisi -5–10”, Tuovinen varoittaa.

Sää Pirkanmaalla alkaa poutaantua taas torstai-iltana, ja viikonlopusta on tulossa kaunis, mutta kylmä.

”Ennusteiden mukaan viikon kylmin hetki osunee perjantaille, jolloin aamulla on -12 pakkasastetta, eikä keli ole päivän mittaan ainakaan lauhtumassa”, Tuovinen toteaa.

Lauantaille ja sunnuntaille luvataan selkeää, eikä Tampereelle ole enää loppuviikosta tiedossa lumisateita. Ulkoilemaan lähtevien kannattaa kuitenkin pukeutua hyvin, sillä tuuli navakoituu jälleen viikonloppuna.