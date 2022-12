Tyyni sää hellii ulkoilijoita, mutta piinaa sähkölämmittäjiä – Kysyimme meteorologilta, milloin alkaa taas tuulla

Tyynellä säällä tuulivoimalat eivät pyöri. Se laskee sähköntuotantoa ja nostaa sähkönhintaa.

Suomi on ollut pitkään korkeapaineen vaikutuksen alla, ja sen vuoksi tuulta ei ole saatu. Kuvassa Ilmattaren Urjalan tuulivoimatyömaa helmikuussa 2022.

Aamulehti

Suomessa on saatu nauttia jo pitkään lähes tyynestä säästä. Vaikka se on ulkoilijan kannalta miellyttävää, lompakolle se on kuitenkin ollut pahasta. Tyyni sää nostaa sähkönhintaa, kun tuulivoimalat eivät inahdakaan.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoo, ettei nyt kuitenkaan ole vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen tyyntä.

”Ei voida sanoa, mikä on normaalia tuulta tähän aikaan vuodesta. Matalapaine- ja korkeapainealueet vaihtelevat, ja niiden myötä tuulikin tyyntyy tai voimistuu”, Sinisalo sanoo.

Nyt Suomi on ollut pitkään korkeapaineen vaikutuksen alla ja sen vuoksi ei ole juuri tuullut. Sinisalo kertoo, että korkeapaineen keskus on tällä hetkellä Venäjän puolella, mutta sen vaikutukset ulottuvat Suomeen saakka.

”Nyt näyttää, että korkeapaineen keskus on siirtymässä vähitellen kauemmas, ja alkava viikko on Suomessa hieman matalapainevoittoisempi.”

Eli ensi viikollako tuulee enemmän? Se tietäisi hyvää sähköntuotannolle, mutta ei.

”Alkuviikosta saadaan heikkoa tai korkeintaan kohtalaista etelänpuoleista tuulta”, Sinisalo sanoo.

Keskiviikkona sataa lunta

Matalapaineet tuovat ensi viikolla mukanaan hieman tuulta ja lisäksi myös lunta. Lämpötiloihin matalapainealue ei Sinisalon mukaan juurikaan vaikuta. Luvassa ei ole hirmupakkasia, mutta ei myöskään lauhtumista.

”Muutamassa pakkasasteessa jatketaan. Sää on myös enimmäkseen pilvistä.”

Pirkanmaalla maanantai on pääosin poutainen. Pilvipeite voi repeillä ja kiristää hetkellisesti pakkasta. Itsenäisyyspäivä on lauhempi, ja lämpötila vaihtelee nollasta pariin pakkasasteeseen.

”Jos keskiviikkoa vielä kurkataan, silloin näyttäisi olevan tulossa vähän runsaampaa lumisadetta. Keskiviikon kertymä voi olla 5–10 senttiä lunta.”

Erityisen suuria muutoksia säässä ei ole ensi viikolla luvassa. ”Pikkupakkasta, enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia lumikuuroja”, Sinisalo summaa.