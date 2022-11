Taivaalla näkyi kuuden jälkeen aamulla voimakas valoilmiö Orivedellä– Tästä siinä oli kyse

Jämsässä ja monissa sen ympäristökunnissa nähtiin tiistaina noin kello 6.20 voimakas valoilmiö, joka silminnäkijöiden mukaan valaisi koko tienoon hetkeksi. Ursan Taivaanvahti-sivuston mukaan ilmiö havaittiin myös Orivedellä, jossa havainnosta ilmoittaneen mukaan pallo oli riittävän kirkas, jotta se näkyi myös sumun läpi.

Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan kyseessä oli kirkas tähdenlento, eli meteori. Valoilmiön aiheuttaa Maan ilmakehään osuva kappale. Jos kappale on riittävän suurikokoinen, jää siitä ilmalennon jälkeen jotain myös maanpinnalle. Tätä kappaletta kutsutaan meteoriitiksi.

”On kuitenkin aivan liian varhaista sanoa, onko tästä tullut jotain maanpinnalle asti. Yleensä niitä ei edes löydetä”, Liljeström sanoo.

Eräs valoilmiöstä ilmoittanut kertoi kuulleensa jälkikäteen myös voimakasta, rämisevää ääntä. Liljeströmin mukaan tulipalloihin liittyy toisinaan ääniä, kuten yliäänijyrinää tai -pamauksia, mutta kaikkiin ei.

”Meille ei ole tullut muita raportteja tähän tulipalloon liittyvistä äänistä, joten on vaikea sanoa, liittyivätkö nämä raportoidut äänet ilmiöön.”

Tämän tyyppisissä tapauksissa Ursa pyrkii keräämään mahdollisimman paljon eri kulmista otettuja kuvia meteorista, mikä auttaa selvittämään sen korkeutta ja lentorataa.

”Nyt on ollut laajalti pilvistä, joten on epäselvää, miten siinä tällä kertaa tulee käymään. Joka tapauksessa Ursan tulipallotyöryhmä selvittää, onko jotain ylipäänsä selvitettävissä. Asia on kuitenkin vielä niin tuore, että tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa mitään tarkempaa”, Liljeström sanoo.

Tämän tyyppiset tähdenlennot eivät ole Liljeströmin mukaan kovin harvinaisia.

”Kirkkaammat meteorit, kuten tämäkin ilmeisesti oli, eivät kuitenkaan ole aivan niin tavallisia.”