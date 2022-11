Ilmatieteen laitos alkaa julkaista ennusteita energiasäästä

Ennusteet julkaistaan kaksi kertaa viikossa Ilmatieteen laitoksen Twitterissä.

Ilmatar rakensi Urjalaan tuulivoimaloita viime talvena. Kuva on otettu helmikuussa.

Ilmatieteen laitos alkaa julkaista säännöllisiä sääennusteita energiantuotannon näkökulmasta. Laitos kertoo asiasta nettisivuillaan ja Twitterissä. Ennusteet julkaistaan maanantaisin ja torstaisin Ilmatieteen laitoksen Twitter-tilillä.

Laitoksen mukaan energiasäällä kuvataan säätilan vaikutusta energiantuotantoon ja -kulutukseen. Energiasää on hyvä, kun tuulee ja on leutoa. Huono energiasää taas vallitsee silloin, kun on tyyntä ja kovaa pakkasta.

Säätila vaikuttaa esimerkiksi sähkön hintaan, koska tuulisella säällä tuotetaan paljon tuulisähköä ja leudolla säällä sähkönkulutus on matalampi kuin kovalla pakkasella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan energiasää on Suomessa nyt tavanomainen. Se on kuitenkin muuttumassa hyväksi kuluvan viikon sunnuntaina ja ensi viikon alussa.