Pirkanmaalle luvassa pilvinen ja viileä viikko – lokakuussa säässä voi tapahtua käänne

Pidemmän ajan sääennusteen perusteella lokakuun alussa voisi olla ajankohtaansa nähden tavallista lämpimämpää koko Suomessa.

Aamulehti

Sää on alkavalla viikolla Pirkanmaalla pitkälti poutainen ja muutamaa astetta kylmempi kuin kuluvalla viikolla, kertoo Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Sini Tenhunen lauantai-iltana.

Maanantaina ja tiistaina voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta sen jälkeen viikko on Pirkanmaalla pääasiassa poutainen ja pilvinen. Viikon keskilämpötilat pysyttelevät pääasiassa noin 10–13 asteen välillä, eli kovin suurta tiputusta tähän viikkoon verrattuna lämpötiloissa ei ole, Tenhunen arvioi. Lauantai-iltana kahdeksan aikaan mittari näytti Tampereella 12 astetta.

Tavanomaista viileämpi syyskuu

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n 15. syyskuuta julkaiseman kuukausiennusteen perusteella ensi viikko on koko Suomessa keskimääräistä viileämpi. Ennusteen perusteella alkavan viikon keskilämpötila on Suomessa 0–2 astetta tavanomaista viileämpi. Suurin poikkeama keskimääräiseen verrattuna on maan etelä- ja keskiosassa.

Viileys johtuu Tenhusen mukaan Suomen itäpuolelta kulkevasta matalapaineesta, joka työntää alkavalla viikolla Jäämeren kylmän ilman koko Suomeen.

Syyskuun viimeinen viikko näyttää Tenhusen mukaan koko Euroopassa tavanomaista kylmemmältä, mutta hän korostaa, että tarkkaa arviota lämpötiloista ei voi pitkällä aikavälillä ennustaa. Pitkän ajan sääennusteet kuvailevat viikon tai kuukauden keskimääräistä säätä ja vaihteluja, eivät yksittäisten päivien säätä.

Lokakuussa käänne

Tenhunen kertoo, että lokakuun ensimmäisellä viikolla sääennusteen signaalit häviävät. Todennäköisesti luvassa on tavanomaista syyssäätä.

Lokakuun toisella viikolla 10. lokakuuta alkaen signaali palaa, ja sen perusteella vaikuttaa siltä, että sää lämpenee ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän koko Euroopassa, myös Suomessa. Tenhunen painottaa, että pitkän ajan sääennusteet ovat erittäin epävarmoja ja ennusteet voivat muuttua pienestäkin muutoksesta.