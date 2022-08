Tuleeko kylmä talvi, kysyy moni energiahintojen kehitystä kauhulla seuraava – Tämä tulevan talven säästä voidaan sanoa nyt

Tulevan talven säätä voidaan ennustaa menneiden tilastojen ja vuodenaikaennusteiden avulla sekä seuraamalla polaaripyörrettä.

”Tämä näyttää siltä, että Suomeen olisi tulossa melko tavanomainen talvi. Lapissa on hieman poikkeamaa lämpöisempään suuntaan”, Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo.

Hän kertoo, että sään ennustaminen tällä tavalla useiden kuukausien päähän on hyvin haastavaa, mutta muutamia keinoja siihenkin on olemassa. Pitkän aikavälin säätä tarkastellessa on turvauduttava niin sanottuihin vuodenaikaisennusteisiin, joita tekee Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus.

”Joulukuusta helmikuuhun keskilämpötilan poikkeama näyttää tämän mukaan tavanomaisesta.”

”Mutta se, miten luotettavia nämä ovat, on sitten toinen asia. Eivät nämä ihan hakuammuntaa ole.”

Lämmitys mietityttää

Tulevan talven sää ja ennen kaikkea lämpötila on noussut puheenaiheeksi sähkön hinnan kallistumisen myötä. Edellistalvena Pirkanmaalla oli erityisesti joulukuussa kovia pakkasia, mutta onko sillä vaikutusta tähän talveen.

”Muistaakseni viime vuoden kausiennusteet eivät osanneet ennakoida viime joulukuun kylmyyttä. Aina sinne tulee sellaisia yllätyksiä”, Rantanen toteaa.

Toinen keino tarkastella tulevan talven säätä on verrata sitä edellisten vuosien tilastoihin. Tässä tarkastelussa katsotaan yleensä viimeistä 20 vuotta.

”Tällaista odotusarvoa voi hyvin käyttää tulevan talven ennustamiseen ja se osuisi todennäköisesti melko lähelle”, Rantanen avaa.

Ilmastonmuutoksen aiheuttaman lämpenemisen vuoksi Euroopassa tällaiset ennusteet ovat kuitenkin hieman aikaisempaa enemmän kallellaan lämpimämpään suuntaan.

”Mennyt ilmasto on jo jossain määrin viileämpi kuin mitä tällä hetkellä eletään. Sen takia on aika harvinaista, että näissä vuodenaikaisennusteissa näkyisi mitään selkeää poikkeamaa keskimääräistä kylmempään suuntaan. Lämmin vaihtoehto on aina vähän todennäköisempi.”

Tällä hetkellä maan etelä- ja keskiosien suhteen näyttää kuitenkin siltä, että tulevan talven sää ei tule juurikaan poikkeamaan edellisestä 20 vuodesta.

Tammikuussa Tampereelle satoi runsaasti lunta. Kuva: Aamulehden arkisto

Marraskuussa enemmän tietoa

Meteorologisessa mielessä talvi alkaa joulukuun ensimmäinen päivä ja päättyy helmikuun viimeinen päivä. Marraskuussa saadaan kaikista parhaimmat ja luotettavimmat ennusteet. Tuolloinkin ennustaminen on vielä melko haastavaa koko talven ajelle.

Kolmas Suomen talven lämpötilaan ja ilmaston vaihtelevuuteen vaikuttava tekijä on polaaripyörre. Rantasen mukaan tutkimuksissa on selvinnyt, että tämän stratosfäärissä olevan pyörteen hajoaminen on yhteydessä talven pakkasjaksoihin.

”Jos sitten tällainen polaaripyörre pääsee hajoamaan tai heikentymään riittävästi, tällaiset kylmän talven todennäköisyydet ovat vähän koholla.”

Mikä? Polaaripyörre Polaaripyörrettä seuraamalla voidaan ennustaa tulevan talven lämpötilaa. Polaaripyörre on laajamittainen matalapaine, joka syntyy napa- eli polaarialueiden yläpuoliseen ilmakehään yli 10 kilometrin korkeuteen stratosfääriin. Polaaripyörre muodostuu aina syksyisin. Sen sisällä on kylmää, stratosfäärin ilmaa, joka ei pääse lämpiämään, sillä Aurinko ei paista sinne talvisaikaan. Sitä ympäröivät voimakkaat suihkuvirtaukset, jotka pyörivät lännestä itään. Polaaripyörteen suihkuvirtauksiin saattaa tulla aaltoja eli häiriöitä, jotka voivat hajottaa pyörteen. Mikäli näin käy, sillä on vaikutuksia alailmakehään, jossa sääilmiöt yleensä tapahtuvat. Kun polaaripyörre hajoaa, lännestä itään kiertävät suihkuvirtaukset myös heikkenevät. Tällöin on todennäköistä, että idästä kylmästä Siperiasta virtaa läntiseen Eurooppaan kylmää ilmamassaa. Tämä tuo Suomeenkin yleensä kylmiä pakkajaksoja.

Ei vaikutusta lumen määrään

Edellisenä talvena Pirkanmaalla mitattiin lumensyvyydeksi tammikuussa yli 20 senttimetriä. Vaikka tänä vuonna luvassa olisikin leudompi talvi, Rantanen kertoo, että lunta saatetaan silti saada.

”Se ei aina korreloi talven keskilämpötilan kanssa. Sisämaassa ollaan kuitenkin sydäntalvella yleensä pakkasella. Toki sitten jos mennään ihan ääritilanteeseen eli on todella leuto talvi, niin myös sisämaassa lumi vähentyy. ”

Rantanen kertoo, että Suomen sään ennustaminen on hyvin haastavaa. Hänen mukaansa pohjoiseen tai etelään päin mennessä, sään vaihtelut ovat luonnollisesti suurempia. Ilmastonvaihtelut ovat luonnollisesti suurempia, ja se tekee ennustamisesta paljon vaikeampaa.

”Ylipäätään näiden keskileveysasteiden sään ennustaminen pitkälle aikavälille on haastavampaa kuin matalien leveysasteiden kuten tropiikin.”

26.8.2022 kello 12.44 Juttuun tarkennettu, että stratosfääri sijaitsee yli 10 kilometrin korkeudessa.