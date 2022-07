Sää jatkuu Pirkanmaalla nyt epävakaisena – pian luvassa on enemmän lämpöä, mutta myös enemmän sateita

Maan länsiosissa on käynyt ainakin hieman parempi tuuri säälotossa kuin maan itäosissa. Pirkanmaalle on tulossa sadekuuroja, pilviä ja lämpötila pysyy maltillisena, mutta maan itäosissa lämpötila voi tippua jopa alle kymmenen asteen.

Loppuviikon sääksi ennustetaan perinteistä suomalaista kesäsäätä: sateita, pilviä ja maltillisia lämpötiloja. Päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta kertoo, että perjantaina sää on Pirkanmaalla epävakainen.

”Päivällä on melko vähäisiä sadekuuroja, ja lämpötila noin kaksikymmentä astetta.”

Perjantain ja lauantain välisenä yönä sää selkenee hetkellisesti, mutta lauantaina päivällä on vähintään taas puolipilvistä. Sateita voi olla, ja lämpötila pysyttelee 15–20 asteen tienoilla.

Auringon pilkahtelua

Sinisalo enteilee, että pilvisyys vaihtelee tulevina päivinä jonkin verran, ja aurinko vähintään pilkahtaa esiin ajoittain. ”Pilvisyys on kaikista runsainta iltapäivisin.”

Sunnuntaista on tulossa Pirkanmaalla hieman edellispäiviä lämpimämpi, mutta toisaalta myös sateita on luvassa enemmän.

”Se vähän riippuu, kuinka laajaa sadealuetta sinne tulee, mikä vaikuttaa toki lämpötilaan. Mutta ainakin paikoin on mahdollista, että Pirkanmaalla lämpötila on yli 20 astetta. Auringon paistetta tämä ei kuitenkaan tarkoita, vaan edelleen on epävakaisuutta.”

Muualla viileämpää

Sinisalon mukaan perjantaista alkaen kylmä ilma ja runsaat sateet puskevat idän suunnalta, mutta eivät juurikaan vaikuta maan länsiosiin. Suunnilleen Kainuusta itärajalle ja pohjoiseen päin luvassa on melko viileää säätä: lämpötila jää 11–12 asteeseen.

”Lauantaina on sama tilanne ellei jopa viileämpää.”