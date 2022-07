Pirkanmaalle keskiviikoksi varoitus voimakkaista sateista – tiistai voi tuntua tukalalta, mutta sitten viilenee selvästi

Taajamiin osuessaan keskiviikon sadekuurot voivat aiheuttaa paikallisia tulvia.

Aamulehti

Ilmatieteen laitos on antanut keskiviikoksi sadevaroituksen. Myös Foreca varoittaa voimakkaista sade- ja ukkoskuuroista, jotka voivat aiheuttaa kaupunkitulvia ja ukkosvaurioita.

Päivystävän meteorologin Pyry Poutasen mukaan Pirkanmaallakin odotettavissa on voimakkaita sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosia.

Ukkoskuurojen vyöhyke liikkuu tiistaina illalla idästä päin hitaasti länteen ja pohjoiseen. Tiistaina puolen yön aikaan se yltää linjalle Hanko–Tampere–Oulu–Kuusamo.

”Keskiviikkoyönä voi tulla jo joitakin sadekuuroja, mutta erityisesti keskiviikkoaamupäivän aikana sadekuurot yleistyvät tosi voimakkaasti juuri maan keskiosassa, mukaan lukien Pirkanmaalla”, Poutanen sanoo.

Ukkoset ja sateet ovat kuitenkin paikallisia, joten alueellinen vaihtelu voi olla suurta. Jos kuuro osuu kohdalle, vettä voi tulla vuorokauden aikana 30 millilitraa ja enemmänkin.

Keskiviikkona sateet voivat pysytellä myös pidempään paikoillaan. ”Varoitellaan, että se 20 milliä voi tulla tunnissa, mikä tarkoittaa erityisesti taajamissa, että alikulut hyvin herkästi rupeavat tulvimaan”, Poutanen sanoo.

Tiistai lämmin, sitten viilenee

Tiistai on kuitenkin vielä lämmin päivä, vaikka hellelukemiin lämpö ei nouse muuta kuin Suomen itä- ja länsiosissa. Pirkanmaalla lämpötila on ylimmillään 22–23 asteen paikkeilla, koska sää on pilvinen.

”On kyllä varsin kosteaa, ja reilu kaksikymmentä astettakin voi tuntua varsin tukalalta, vaikka ei varsinaisesti helleraja ylitykään.”

Tältä erää näyttäisi kuitenkin siltä, että tämän viikon lämpimät ilmat päättyvät ukkosiin ja sää viilenee selvästi viikonlopuksi. Lämpötila voi tippua jopa kymmenen astetta.

”Voidaan jäädä torstaista sunnuntain paikkeille jopa 15 asteen tuntumaan päivälläkin ihan maan länsiosassa, Satakunnassa ja ehkä Pirkanmaallakin. Ihan huomattava viileneminen on keskiviikon jälkeen edessä”, Poutanen sanoo. ”Se voi tämän lämpimän ja kostean jälkeen tuntua erityisen kolealta.”

Toivoa uudesta hellejaksosta ei kannata vielä heittää, sillä helteistä ilmamassaa on runsaasti Euroopassa. ”Riippuu suuremmasta ilmankiertoliikkeestä, missä kohtaa se sattuu pyörähtämään Suomen ylle.”