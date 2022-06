Neljä työntekijää kertoo, miten he jaksavat työskennellä ulkona paahtavalla helteellä – Lue tästä vinkit helteestä selviämiseen

Kuumassa työskentelemään tottuneet tuottavat hikeä noin 600–1000 grammaa tunnissa. Runsas hikoilu vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa. Suomessa kuumatöissä arvioidaan olevan noin 60 000 työntekijää.

Tampereen Infran kausityöntekijät Anni Rantaniemi ja Jenna Lehtonen pääsevät hellettä karkuun ilmastoituun autoon, kun he ajavat uimarannalta toiselle. Tiistaina he kiersivät ottamassa vesinäyteitä.

Lämmin lautalaituri keikkuu hieman, kun Anni Rantaniemi upottaa steriilin pullon Suomensaaren uimarannan veteen. Hän ottaa vesinäytettä, jolla varmistetaan rantaveden laadun olevan säädösten mukaista.

Rantaniemi mittaa myös veden lämpötilan. ”Kuinka lämmintä vesi on?” ”25,2 astetta”, hän vastaa kysyjälle.

Tampereen Infran kausityöntekijät Rantaniemi ja Jenna Lehtonen kiertävät uimarannoilla ottamassa vesinäytteitä. Tampereella on 15 isompaa uimarantaa, joiden vettä tutkitaan tiheämmin, muiden harvemmin. Kaikkiaan uimarantoja on Tampereella 33 kappaletta.

Rantaniemi ja Lehtonen sanovat, että helteessä työskentelyä helpottaa se, että autossa on hyvä ilmastointi. Rantojen välillä kulkiessa pääsee viileään. Säännöllinen juominen helpottaa myös. Lehtonen ja Rantaniemi arvioivat juovansa noin 1,5 litraa vettä työvuoron aikana.

Tampereen Infra tarjoaa työntekijöille kivennäisvettä.

Vesinäytteiden ottaminen on kevyttä työtä helteellä. ”Siimaleikkurilla leikkaaminen on raskasta”, sanoo Lehtonen. ”Silloin pitää olla turvavarusteet päällä.”

Rantaniemi sanoo, että hän pyrkii siihen, että raskaimmat työt voi tehdä heti aamusta.

Anni Rantaniemi sanoo, että hän juo ainakin 1,5 litraa vettä päivässä. Tiistaina hän otti vesinäytteen Tampereen Suomensaaren uimarannan vedestä. Samalla hän mittasi veden lämpötilan.

Hiki viilentää kehoa

Kovassa kuumuudessa lämpöä poistuu elimistöstä vain höyrystyneenä hikenä. Kuumassa työskentelemään tottuneet tuottavat hikeä noin 600–1000 grammaa tunnissa. Runsas hikoilu vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa.

Työterveyslaitoksen tietojen mukaan Suomessa kuumatöissä arvioidaan olevan noin 60 000 työntekijää.

Kuumatyön katsotaan alkavan, kun ilman lämpötila ylittää 28 astetta. Kun ilman lämpötila nousee yli 28 asteen, on työtä ryhdyttävä keventämään. Yksi keino on lisätä taukoja.

Yhden työskentelyjakson pituus saa olla enintään 50 minuuttia tunnissa, jos työpaikalla ilman lämpötila on 28–33 Celsiusta. Jos lämpötila ylittää 33 astetta, pisin yhtämittainen työskentelyjakso saa olla enintään 45 minuuttia tunnissa. Työntekijän olisi voitava tehdä työtä 10–15 minuuttia tuntia kohden viileämmässä työtilassa tai vaihtoehtoisesti tauottaa työtään viileässä.

Raja-arvot Ilman lämpötilasuositus Kevyt istumatyö 21–25 Celsius-astetta Muu kevyt työ 19–23 astetta Keskiraskas työ 17–21 astetta Raskas työ 12–17 astetta Lähde: Tyosuojeluhallinto

Sähköasentajat Antti Yrjölä (selin) ja Olli Pitkäniemi Tampereen Veralta sanovat, että helle on pahempi kuin pakkanen. Pakkasta vastaan voi pukeutua, helteelle ei voi mitään.

Auto on viileä

Heinikon keskellä olevan sähkökaapin ovet ovat auki ja sähköasentajat Olli Pitkäniemi ja Antti Yrjölä kytkevät voimapistorasiaa, että suppilautakontille saadaan sähköä.

Suomensaaren uimarannan lähellä työskentelevät Tampereen Veran asentajat sanovat juovansa noin 2 litraa työvuoronsa aikana. Sekä Pitkäniemi että Yrjölä toteavat, että helle on pahempi kuin pakkanen. ”Helle on pahempi, koska pakkasta voi hallita pukeutumalla", sanoo Yrjölä. ”Kun olis sopiva”, he toivovat.

Tiistaiaamupäivän seisovassa helteessä työskentelevät miehet voivat hakea helpotusta autosta. ”Autossa on hyvä ilmastointi, pääsee viilentymään välillä”, sanoo Pitkäniemi.

Sydän kuormittuu

Kuuma sää kuormittaa sydäntä ja mahdollinen kuivuminen koko verenkiertoa.

Sydän kuormittuu, koska elimistön viilentämiseksi iholle ohjautuu verta sitä enemmän, mitä kuumempi ympäristö on ja mitä raskaampaa työtä tekee. Lihasten verenkierto voi lämpimässä vähentyä, jolloin ne väsyvät nopeammin.

Jos aivojenkin lämpötila nousee, kehittyy väsymys myös keskushermostotasolla. Se heikentää suorituskykyä, ja voi lisäksi aiheuttaa uupumusta ja jopa työn keskeytymisen.

Runsas hikoilu vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa. Jos ei juo riittävästi, elimistö kuivuu.

Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä.

Sähköasentaja Olli Pitkäniemi sanoo lisänneensä vesipulloonsa ripauksen suolaa, koska se auttaa jaksamaan vähän paremmin.

Tehokas keino kuivumisen seuraamiseksi on painon seuranta. Jano on melko huono mittari. Yli 3 prosentin painon lasku heikentää selvästi lihasvoimaa, yli 4 prosentin pudotus heikentää kestävyyttä ja yli 6 prosenttia painonlaskussa on riski saada vaarallinen lämpöhalvaus.