Saunamittaritesti: Näin nopeasti auton sisälämpötila nousee löylylukemiin paahtavassa auringonpaisteessa

Saunamittari, viilennetty auto ja kuuma parkkipaikka. Aamulehti testasi, miten lämpötila nousee autossa 90 minuutissa.

Aamulehti

Auringonpaiste kuumentaa myös auringon alle parkkeerattuja autoja. Aamulehti testasi porottavan parkkihallin katolla, kuinka nopeaa tavallisen kokoinen auto lämpenee löylylukemiin.

Maanantaina 27. kesäkuuta Plevnan parkkihallin katolla lämpötila huitelee tuskastuttavissa kolmenkymmenen asteen lukemissa. Asfaltti tehostaa mukavasti tunnetta. Auto ajetaan parkkiruutuun suoraan auringonpaisteeseen. Ilmastointi on viilentänyt auton mukavaan 21 asteeseen.

Lue lisää: Helle paahtaa nyt Pirkanmaata: Ilmastointi­laitteita riittää edelleen suurimmissa kaupoissa – seuraamme elämää lämpöaallon keskellä

Ulkomittari näyttää 33 astetta, kun auto sammutetaan. Ikkunat ja ovet pysyvät kiinni. Lähtötilanteessa autossa on siis 21 astetta. Panemme auton penkille perinteisen puisen saunamittarin. Seuraavan puolentoista tunnin aikana näemme, nouseeko mittari löylylukemiin auton penkillä.

Toimittajan on pakko hakeutua varjoon, kun testi alkaa. Ensimmäisen viiden minuutin jälkeen lämpötila on noussut jo 25 asteeseen. Ei siellä ihminen tai lemmikki enää viihtyisi.

Kymmenen minuutin jälkeen lämpötila on noussut kuusi astetta. Mittari näyttää siis noin 27 astetta. Vartissa lukema on 29. 25 minuutin kohdalla autossa mittari on noussut 31 asteeseen.

Ajoimme auton Plevnan parkkihallin katolle. Tampereella oli testihetkellä lähes 30 astetta lämmintä.

45 minuutin kohdalla toimittajan on pakko hakea viilentävä jäätelö lähikaupasta. Kainalot hikoavat ja olo on tuskaisa. Auton mittari näyttää 35 astetta. Lemmikit tai lapset eivät kuulu helteillä autoon.

Toimittajan palattua auto on seissyt auringossa tunnin. Pilviä ei juurikaan näy. Tunnin kohdalla autossa on 44 astetta. Tämä riittäisi jo ruotsalaiseen saunaan, mutta ei meille.

75 minuutin kohdalla 50 asteen raja rikkoutuu. Lokki haukkoo henkeään auton viereisellä peltikatolla. Sillä on munia haudottavana, pois ei voi lähteä. Mutta toimittaja voi, kun aikaa on kulunut 90 minuuttia. Puolessatoista tunnissa auton lämpötila on noussut kuuteenkymmeneen asteeseen. Se riittäisi nipin napin leppoisiin löylyihin. Auton penkki on kuin saunan polttava selkänoja.