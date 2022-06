Jännäksi menee, ensi yönä ratkeaa saako kokkoja polttaa vai ei – Näin päätetään huomisen metsäpalovaroituksesta

Juhannuskokon polttoa suunnittelevan kannattaa tarkastaa varoitukset vielä perjantaina. Todennäköisesti metsäpalovaroitus pannaan voimaan viikonlopun aikana.

Vielä torstaina aamulla näytti varmalta, että kokkoja ei saa sytyttää juhannusaattona Pirkanmaalla, sillä perjantaiksi oli annettu metsäpalovaroitus.

Torstaina iltapäivällä Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoi purkaneensa perjantain metsäpalovaroituksen.

”Tilanne on se, että metsäpalovaroitukset annetaan useita päiviä etukäteen. Tällä hetkellä lukema Pirkanmaalla on 3,9 ja arvo, jossa metsäpalovaroitus annetaan on 4,0. Jos 3,9 jää voimaan, niin olisi väärin, jos metsäpalovaroitus jäisi voimaan.”

On kuitenkin mahdollista, että ennuste keikahtaa yhden kymmenesosan, ja metsäpalovaroitus pannaan voimaan. Se ratkeaa ensi yönä.

”Katsotaan mikä on tilanne, ja yövuorossa oleva henkilö tekee ratkaisun.”

Tuovinen sanoo, että perjantaina aamulla on tiedossa, mikä on lopputulos, onko varoitus voimassa voi ei.

”On hyvä painottaa, että luku on hyvin lähellä metsäpalovaroitusta Pirkanmaalla.”

Miten varoituksesta päätetään

Torstaina metsäpalovaroitusta mittaava luku oli 3,3. Juhannusaatolle sen odotettiin nousevan, jo torstaina ennuste oli jutun alussa mainittu 3,9.

Tuovinen kertoo, että lukema perustuu sekä maaperässä oleviin mittaustuloksiin että sääennusteisiin. Havaintopisteitä on eri puolella Suomea. Maaperästä mitataan ylimmän maankerroksen kosteutta ja sen lisäksi indeksiin vaikuttaa myös, onko luvassa sateita.

Tuovinen sanoo, että indeksi ei huomio pieniä paikallisia sadekuuroja, mutta laajat ja pitkäkestoiset sadealueet kylläkin. Näiden perusteella lasketaan indeksi, jonka skaala on yhdestä kuuteen.

Kun viikonlopuksi on ennustettu hyvin helteistä säätä, on todennäköistä, että metsäpalovaroitus pannaan voimaan jos ei perjantaina niin ainakin viikonlopun aikana. Sateita ei ennusteissa ollut torstaina tiedossa.