Juhannusviikonloppuna metsäpalovaroitus myös Pirkanmaalla ja tätä se tarkoittaa käytännössä: ”Sitä ei voi kiertää millään”

Varoituksia lisäävät lämpimät kelit ja sateettomuus.

Aamulehti

Metsäpalovaroitukset ovat näillä näkymin laajalti voimassa juhannuksena, käy ilmi Ilmatieteen laitoksen ennusteesta. Oman alueen voimassa olevat varoitukset kannattaa tarkistaa ennen nuotion tai kokon sytyttämistä.

”Perjantain ja lauantain välisenä yönä pitäisi sytytellä kokkoja, mutta eteläisessä Suomessa täytyy tällä kertaa keksiä jotain muuta ohjelmaa”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen kommentoi tilannetta.

Torstaina metsäpalovaroituksia on luvassa Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon.

Varoitus perjantaina Pirkanmaallekin

Perjantaina varoitukset laajenevat hieman pohjoisemmaksi etelärannikolta: Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Kanta-Hämeeseen, Pohjanmaalle sekä osaan Lappia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tiia Turunen kertoo, että käytännössä metsäpalovaroitus tarkoittaa kaiken avotulen tekemisen kieltämistä.

”Jos ennuste pitää paikkansa, kokot eivät sitten pala. Se on ihan sisäministeriön linjaus, että ei ole mitään poikkeuksia.”

Kokkoa ei saa polttaa metsäpalovaroituksen aikaan edes veden päällä lautalla.

”Sitä ei voi kiertää millään. Tulihan voi levitä kipinöinnin kautta, jos siitä lähtee heitteitä.”

Avotulella tarkoitetaan tulen tekemistä, jossa tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Pelastuslaissa avotuleksi katsotaan myös kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja muiden tulisijojen käyttö.

”Se on tulkinnallinen juttu, mikä on helposti tuulessa kaatuva grilli. Voihan pallogrillikin kaatua tarpeeksi kovassa tulessa.”

Jos metsäpalovaroituksen aikana pelastuslaitos joutuu sammutustoimiin, ja palo on johtunut avotulesta, pelastuslaitos tekee asiasta ilmoituksen poliisille aina.

”Näitä on muutama jo tänä keväänä ja kesänä pitänyt tehdä. Jos esimerkiksi risujen polttaja ei ole huomioinut, että on ruohikkopalovaroitus tai metsäpalovaroitus ollut voimassa, siitä tehdään ilmoitus poliisille, ja poliisilla on oikeus sakottaa.”

Sunnuntaina varoitus lähes koko maassa

Lauantaina varoitukset leviävät yhä laajemmalle alueelle, ja sunnuntaina ne ovat voimassa jo lähes koko maassa.

Keräsen mukaan metsäpalovaroitusten laajuus johtuu juhannuksen keleistä.

”Metsäpalovaroituksia on laajalti, koska juhannukselle on luvassa kovia lämpötiloja eikä kovin isoja sateita.”