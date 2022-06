Sateet jatkuvat viikonloppuna Pirkanmaalla – tällainen on päättäjäispäivän sää

Lauantaina sää on hieman poutaisempi kuin perjantaina, jolloin sadekuuroja esiintyy pitkin päivää.

Perjantaiksi on luvattu sadekuuroja pitkin päivää. Tältä Tampereella näytti perjantaiaamuna kello 7.30.

Aamulehti

Sateet jatkuvat Pirkanmaalla loppuviikon ajan. Sateita on ennustettu erityisesti perjantaille, jolloin kuuroja esiintyy pitkin päivää. Sadetta arvellaan kertyvän perjantaina 5–10 millimetrin verran.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Heikki Sinisalon mukaan illalla kello 18 aikaan tai sen jälkeen sää viimein poutaantuu. Lämpötilaerot ovat kuitenkin Pirkanmaalla huomattavat. Etelässä lämpöasteita on noin 18, kun taas pohjoisessa korkeintaan 15.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä ja lauantaiaamuna saattaa esiintyä vielä sadekuuroja, mutta muuten lauantai on poutaisempi. Sadekuurojen riski jatkuu melkeinpä iltapäivään asti. Päivä on hieman lämpöisempi kuin perjantai, lämpöasteita on noin 18.

Sunnuntai on Sinisalon mukaan pilvisempi päivä, ja lämpöasteetkin jäävät vain noin 15:een. ”Yksi sademöykky on tulossa lännestä. Sunnuntaina iltapäivällä on todennäköisesti jonkinlaisia sadekuuroja taas odotettavissa.”

Ukkoskuuroja voi tulla, mutta Sinisalon mukaan ne eivät ole todennäköisiä.