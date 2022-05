Main ContentPlaceholder

Sää

Muualla Euroopassa eletään hellerajan tuntumassa, mutta Suomessa värjötellään – Miksi nyt on näin kylmä toukokuu?

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalon mukaan ei ole sinänsä ihmeellistä, että Suomessa on kylmä, vaikka muualla Euroopassa on helteistä. Sinisalon mukaan tänä vuonna toukokuu on kuitenkin ollut hieman tavanomaista viileämpi Suomessa.

Suomessa on vaikuttanut olevan poikkeuksellisen kylmä toukokuu. Näin ihmiset kulkivat talvitakit päällä Tampereen keskustassa 5. toukokuuta.