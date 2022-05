Historialliset MM-kisat alkavat Tampereella tällaisessa säässä: viikonloppuna voi iskeä ukonilma – lue, minä päivinä kannattaa ottaa sateenvarjo mukaan

Jääkiekon MM-kisojen avajaispäivälle perjantaille 13. toukokuuta luvataan hyvää keliä, mutta sää muuttuu epävakaammaksi lauantaina ja sunnuntaina.

Aamulehti

Alkavatko historialliset jääkiekon MM-kotikisat Tampereella yhtä kylmässä säässä kuin mitä toukokuu on tähän asti ollut?

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoo hyviä uutisia kiekkokansalle.

”Korkeapaineen selänne voimistuu etelästä Suomeen. Sää alkaa poutaantua jo tänä iltana”, Parviainen sanoo.

Perjantaille luvataan selkeää säätä. Päivän aikana taivaalle voi ilmestyä joitakin pilviä, ja sadekuuroille on pieni mahdollisuus. Pirkanmaalla on pääosin on kuitenkin poutaista, ja lämpötila on korkeimmillaan 15–17 astetta.

Lauantaina voi jytistä

Lauantaina sää muuttuu huonommaksi, ja taivas voi jopa jytistä ukkosesta.

Lännestä lähestyy matalapaineen alue, ja aamulla pilviä tulee runsaammin. Iltapäiväksi luvataan sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta ja mahdollisesti myös ukkosta.

Ennen sateen tuloa lämpötila voi nousta 15 asteen tienoille, mutta tippuu sitten 10 asteeseen tai alle.

Yön aikana sadealue väistyy maan keski- ja itäosiin, mutta luoteen suunnalta virtaa viileämpää ilmaa. Sunnuntaiksi luvataan noin 10–13 asteen lämpötilaa. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivällä.