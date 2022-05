Kilpisjärvellä kylmin yö tähän aikaan vuodesta 30 vuoteen, Virroilla pakkasta 6,6 astetta – Meteorologi: ”Näin kylmiä öitä Pirkanmaalla ehkä kerran kymmenessä vuodessa”

Perjantai näyttäisi olevan vähän lämpimämpi päivä, jolloin lämpötila nousee Pirkanmaalla jopa 15 asteeseen tai ylikin. Ilo kuitenkin loppuu lyhyeen.

Toukokuu on alkanut Suomessa hyytävän kylmänä ja öisin on edelleen mitattu pakkaslukemia. Torstain vastaisena yönä Lapin Kilpisjärvellä yön alimmaksi lämpötilaksi mitattiin -18,7 astetta, mikä on tällä asemalla tähän aikaan vuodesta kylmintä 30 vuoteen.

”Harvoin näin myöhään keväällä mitataan noin kylmiä lukemia. Ilmatieteen laitoksen tietokannasta löytyy yksi kylmempi toukokuun alun yö. Sallassa mitattiin 6. toukokuuta 1966 yölämpötilaksi -19,2 astetta”, kertoo meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta.

Nyt nämä kaikkein kylmimmät olosuhteet koskivat vain Käsivarren Lappia, mutta myös Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpötilat olivat tavanomaista kylmempiä ajankohtaan nähden. Pohjois-Karjalassa minimilämpötilat olivat 6–7 astetta pakkasella ja Lapissa -10 asteen molemmin puolin.

”Yöt ovat koko maassa olleet tavanomaista kylmempiä. Näin kylmiä öitä ei mitata joka vuosi toukokuun ensimmäisellä viikolla.”

Kerran vuosikymmenessä

Pirkanmaalla kylmintä oli keskiviikon vastaisena yönä, jolloin Tampere-Pirkkalassa oli -5,3 astetta ja Virroilla -6,6 astetta. Jokisen mukaan näin kylmiä öitä on Pirkanmaalla tähän aikaan vuodessa ehkä kerran kymmenessä vuodessa.

Torstain vastaisena yönä Tampereella oltiin jo kolmisen astetta plussan puolella, mutta Juupajoella ja Virroilla pysyttiin edelleen asteen, pari pakkasella.

Perjantai näyttäisi olevan vähän lämpimämpi päivä, jolloin lämpötila nousee Pirkanmaalla jopa 15 asteeseen tai ylikin. ”Sitten taas viikonloppuna tulee sadealue. Lauantaina sää on viileää ja epävakaista.”

Lämpimämpään suuntaan lähdetään taas ensi viikon puolivälin paikkeilla. ”Se on tyypillistä näin keväisin, että viileämmät ja lämpimämmät jaksot vaihtelevat. Kevät keikkuen tulevi.”

Katukuva kertoo samaa viestiä kuin lämpömittari: Tampereella on edelleen talvi eikä toukokuu.