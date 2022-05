Pirkanmaalle tuulivaroitus maanantai-illaksi – lämpötilat laskusuunnassa tulevina päivinä

Huhtikuun lämpötilat olivat keskisessä Suomessa noin asteen tavanomaista kylmempiä. Juupajoella mitattiin Suomen eniten sadetta huhtikuussa.

Aamulehti

Huhtikuu oli suuressa osassa maata tavanomaista sateisempi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Pirkanmaalle menee kuukauden sateisimman paikan palkinto, sillä Juupajoen Hyytiälän mittausasemalla mitattiin kuukauden aikana 76,6 milliä sadetta. Myös yksittäisen vuorokauden sademäärässä mitattuna Juupajoki oli Suomen ykkönen, kun huhtikuun neljäntenä päivänä satoi 25,8 milliä.

Juupajoen sademäärä selittyy alkukuun kovalla lumisateella. Hyytiälän asemalla mitattiin aseman historian suurin lumimäärä, 108 senttiä, 6. huhtikuuta. Nyt toinen päivä toukokuuta lunta on ”enää” 29 senttiä. Kahtena edellisenä vuonna toukokuun alussa mittausasemalla ei ole ollut lunta.

Huhtikuun lämpötilat olivat keskisessä Suomessa noin asteen tavanomaista kylmempiä. Kuukauden ylin lämpötila, 18,2 astetta, mitattiin 20. päivänä Seinäjoella ja kuukauden alin lukema, –24,0 astetta, mitattiin 5. päivänä Utsjoella.

Lähipäivinä kylmenee

Maanantai oli näillä näkymin viikon lämpimin päivä Pirkanmaalla. Tiistaina iltapäivällä lämpömittari nousee Ilmatieteen laitoksen mukaan Tampereella viiteen asteeseen. Puuskissa 10–12 metriä sekunnissa puhaltavan länsi- ja luoteistuulen takia lämpötila tuntuu kylmemmältä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Tampereelle ennustetaan yhtä astetta pakkasta. Loppuviikko on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Pirkanmaalla kuiva ja tuulet tyyntyvät, mutta lämpötila on keskiviikkona enimmillään kahdeksan astetta ja torstaina seitsemän astetta. Perjantaille ennuste lupaa alustavasti 14 lämpöastetta.

Kovan tuulevan varoitus illaksi

Pirkanmaalla on annettu maanantai-illaksi kovan tuulen varoitus. Lounaistuuli on voimakasta ja voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Lisäksi maakunnan alueella on voimassa ainakin tiistaihin saakka ruohikkopalovaroitus.

Ilmanlaatu oli Tampereen Kalevan mittauspisteellä maanantaina iltapäivällä välttävä. Edellisinä päivinä ilmanlaatu on ollut samassa mittauspisteessä Ilmatieteen laitoksen mukaan hyvä.