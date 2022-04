Pääsiäistä vietetään pääosin kauniissa kevätsäässä, arvioi Ilmatieteen laitos

Ajokeli on torstain jälkeen hyvä.

Helsinki

Pääsiäistä päästään viettämään Suomessa pääosin kauniissa kevätsäässä, arvioi Ilmatieteen laitos keskiviikkona. Ennusteen mukaan pääsiäisenä on vuodenaikaan nähden melko tyypillinen sää.

Pitkäperjantai on maan etelä- ja itäosassa vielä melko pilvinen ja tuulinen. Sen jälkeen Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaine, ja sää selkenee ja lämpenee vähitellen.

Pohjoisesta saapuneen matalapaineen jäljiltä pitkäperjantaina voidaan saada lumi- ja räntäkuuroja maan itäosassa, missä päivä on myös enimmäkseen pilvinen. Muualla maassa perjantai on jo poutainen ja lännestä alkaen myös aurinkoinen.

Aurinkoisilla alueilla lounaassa lämpötila voi kohota perjantaina noin kahdeksaan lämpöasteeseen, muuten päivälämpötila on 2–6 astetta. Pohjois-Lapissa ollaan nollan vaiheilla. Maan etelä- ja itäosassa puuskainen pohjoistuuli saa sään tuntumaan vielä perjantaina varsin kylmältä.

Korkeapaine saapumassa

Lauantain vastaisena yönä Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaine, sää selkenee ja tuuli heikkenee. Yöstä tulee silti kylmä.

Lauantaina ja pääsiäispyhinä korkeapaine pysyy Suomessa tai Suomen länsipuolella. Pääsiäisestä on siten tulossa Ilmatieteen laitoksen mukaan pääosin poutainen ja heikkotuulinen.

”Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttavat kuitenkin Jäämerellä liikkuvat matalapaineet. Niistä saattaa ajoittain yltää Suomeen runsaampaa pilvisyyttä sekä pohjois- ja itäosaan maata myös vähäisiä lumi- tai vesisateita”, arvioi ylimeteorologi Henri Nyman tiedotteessa.

Päivälämpötilat nousevat maan länsiosassa 5‒10 asteeseen, idässä ja pohjoisessa 3‒7 asteeseen. Pääsiäismaanantaina voi ennusteen mukaan olla tuota lämpimämpääkin.

Öisin on suuressa osassa maata edelleen heikkoa pakkasta.

Lunta on Suomessa enemmän kuin tavanomaisesti huhtikuun puolivälissä. Lumetonta on nyt lähinnä vain maan lounaisosassa. Monin paikoin lunta on selvästi tavanomaista enemmän. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on nyt maan etelä- ja keskiosassa harvinaisen runsaasti, paikoin jopa poikkeuksellisen paljon.

Kitkarenkailla pelivaraa renkaanvaihtoon

Renkaat kelin mukaan -kampanja kehottaa välttämään nastarenkaiden tarpeetonta käyttöä ja vaihtamaan kesärenkaisiin, kun se on kelien puolesta turvallista. Kampanjassa ovat mukana esimerkiksi Fintraffic, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.

Talvirenkaiden keliperusteinen käyttövelvollisuus päättyi Suomessa maaliskuun lopussa. Huhtikuun alusta nastarenkaita on saanut käyttää talvisten ajokelien perusteella.

”Keväällä nastarenkaita käytetään erityisesti eteläisessä Suomessa yleensä pidempään kuin se olisi kelien puolesta tarpeen”, huomauttaa ylitarkastaja Sofia Johansson liikenne- ja viestintäministeriöstä tiedotteessa.

Nastarenkaiden käyttöä on rajoitettu niiden haittavaikutusten vähentämiseksi. Nastattomien talvirenkaiden eli kitkarenkaiden käyttöä ei ole rajoitettu, joten ne tuovat tarvittavaa joustoa renkaanvaihdon ajoitukseen.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä osassa maata kiirastorstain osalta, mutta perjantaista sunnuntaihin ei ole voimassa liikennesään varoituksia.