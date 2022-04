Tämän ja ensi viikon säässä on tämän hetken ennusteen mukaan suuri ero.

Lunta on nyt harvinaisen paljon ajankohtaan verrattuna, sanoo Ilmatieteen laitoksen asiantuntija. Kuva on otettu Iidesjärven lintutornista.

Aamulehti

Huhtikuinen maisema näyttää Pirkanmaalla siltä, että voisi hyvin laulaa Joulu on taas.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko, onko kevät peruttu?

”No, jos huhtikuun alkupäivinä on lunta, ei se suinkaan tarkoita, että kevät on peruttu. Ensi viikolla tulee aika lämmintä ilmaa etelästä – tosin se on aika epävarmaa vielä.”