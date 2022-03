Luulitko talven olevan jo ohi? Viikonloppuna viilenee ja tulee kovia yöpakkasia – ”Siinä on aika iso muutos”

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan yöt ovat ensi viikolla todella kylmiä.

Aamulehti

Tampereella ja Pirkanmaalla päästiin viime viikonloppuna ja viime päivinä nautiskelemaan jo todella aurinkoisista ja lämpimistä kevätpäivistä, mutta talvi ei suinkaan ole vielä täysin ohi.

Päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta toteaa, että vielä tiistaina on aurinkoinen ja lämmin, noin kymmenen lämpöasteen päivä, mutta jo keskiviikkona on hieman viileämpää.

”Siitä se vähitellen viilenee kohti viikonloppua, ja lauantaina jäädään pakkasen puolelle tai nollan tuntumaan päivälläkin. Siinä on aika iso muutos viime viikonlopun keleihin”, Laakso sanoo.

Pakkasten lisäksi Tampereelle ja Pirkanmaalle on odotettavissa viikonloppuna jonkinnäköistä lumikuuroa.

”Enimmät sateet kohdistuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen, mutta Länsi-Suomessakin voi lauantaina sataa jonkin verran lunta. Ehkä noin muutaman sentin.”

Lumi sulaa hitaasti

Helena Laakson mukaan viikonloppuna viileämmäksi muuttuvat ilmat jatkuvat ensi viikolla. Viilenevä ilma ja pakkasyöt pitävät huolen siitä, että lumi sulaa vielä hitaasti, ja talvilajeja ehtii harrastaa mukavasti.

”Lunta on vielä aika paljon. Esimerkiksi Tampereen Härmälässä lumen syvyys on 40 senttimetriä, eli lunta on vielä ihan reilusti. Lumi on aika hitaasti sulanut tässä eikä kovin voimakasta sulamista ole odotettavissa lähiaikoinakaan. Ensi viikolla voidaan olla reippaastikin pakkasen puolella, yöt ovat todella kylmiä.”

Lue lisää: Pirkanmaalla on vielä liikaa lunta monille linnuille, mutta kiurut ja kotkat muuttavat jo – lintutietäjä ohjeistaa parhaat paikat bongaukseen

Viime aikojen todella lämmintä säätä selittää korkeapaine ja lännestä levinnyt hyvinkin lauha ilma.

”Länsivirtaus on ollut voimakasta. Mutta keväisin on aina tällaista, että lämpötilat voivat vaihdella voimakkaastikin. Mutta olivathan lämpötilat aika korkeita, ja monin paikoin kirjattiin lämpöennätyksiä”, Laakso toteaa.