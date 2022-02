Raskas ajoneuvo joutui pulaan Hämeenkyrössä, busseilla vaikeuksia – Pirkanmaalle annettu erittäin huonon ajokelin varoitus

Lumi- ja räntäsade vaikeuttavat ajamista Pirkanmaalla.

Pirkanmaan teillä on perjantaiaamuna kärsitty vaikeasta ajokelistä liikenteessä, ja alueelle on annettu erittäin huonon ajokelin varoitus lumi- ja räntäsateen vuoksi. Onnettomuusriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan huomattava.

Fintrafficin tieliikennekeskus kertoi puoli seitsemältä Hämeenkyrössä jumiin jääneestä raskaasta ajoneuvosta. Ajoneuvo esti liikenteen muilta raskailta ajoneuvoilta, mutta henkilöautot pääsevät kulkemaan tiellä. Raskas ajoneuvo oli ongelmissa Kyröspohjan ja Kyröskosken tienhaaran välillä Ristamäentiellä. Fintrafficin tieliikennekeskus tiedotti kello 9.07, että tilanne on ohi.

Myös Tampereella kerrottiin aamun aikana myös linja-autojen vaikeuksista loskassa. Hervannassa Kanjoninkadulla linja-auto juuttui jumiin loskaan.

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Tiia Turunen kertoo, että vielä aamukahdeksaan mennessä pelastuslaitos ei ollut saanut hankalan kelin vuoksi pelastustehtäviä.

”Vettä ja loskaa on paikkapaikoin kertynyt hyvin. Ei ole mikään hirvittävän mairitteleva ajokeli”, Turunen sanoo.

Pääsääntöisesti loskan ja jään vuoksi jumiutuneet ajoneuvot on saatu liikkeelle ilman pelastuslaitosta. Autoilijoiden kannattaa erityisesti varoa perjantain aikana auton lähtemistä vesiliirtoon.

Satakunnankadulla vettä oli runsaasti tien reunassa.

Paikoin lätäköt aiheuttavat jalankulkijoille vaikeuksia.