Lunta tupruttanut Pirkanmaalla runsaasti, voimakas tuuli muovannut kinoksia, pakkanen kiristyy huomattavasti ja nopea muutos tulossa: ”Liukkaita teitä on tulossa laajasti”

Voimakas tuuli on kinostanut lunta. Ajokeli jatkuu huonona aamun ja aamupäivän ajan. Ensi yönä pakkanen kiristyy.

Aamulehti

Pirkanmaalla herättiin jälleen tiistaina lumiseen aamuun. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa sanoo, että lumensyvyysmittarit ovat Tampereella 60 sentin tuntumassa. Uutta lunta satoi viime yönä Pirkanmaalla reippaasti, esimerkiksi Tampereen Härmälän mittausasemalla uutta lunta havaittiin 12 senttiä.

Lumisateen lisäksi Pirkanmaalla käy navakka, puuskissa kovakin itätuuli, joka on kinostanut lunta. Paikoin lunta onkin voinut sataa mittaustuloksia enemmänkin. Viljamaa sanoo, että koska sade tuli tuulen mukana, se ei välttämättä ole osunut lumensyvyysmittareihin.

”Varmasti lumi on kinostunut tuulen mukana syvemmiksikin kinoksiksi ja puhaltanut toiset paikat tyhjemmiksi.”

Eniten lunta satoi yön aikana Uudellamaalla, jossa uutta lunta kertyi paikoin jopa yli 25 senttiä.

Pirkanmaalla on aamupäivän ajan voimassa varoitus huonosta ajokelistä lumisateen ja lumisten teiden takia. Viljamaan mukaan ajokelin pitäisi palautua normaaliksi iltapäivällä.

VR on tiistaiaamun aikana tiedottanut verkkosivuillaan useista myöhästymisistä kaukoliikenteessä. Joitain junavuoroja on myös peruttu. Myös Nysse on kertonut Twitterissä muutamien vuorojen peruuntumisesta.

Tältä näytti Tampereen ammattikorkeakoulun kohdalla tiistaiaamuna noin kello kuusi.

Viljamaan mukaan lumisateen pitäisi alkaa heiketä aamupäivän aikana maan länsiosassa ja iltapäivällä myös itäosassa. Tuuli laantuu illalla heikoksi ja ensi yönä pakkanen lähtee kiristymään. ”Siellä on sellaista 10–15 astetta pakkasta tulossa yöksi, ja huomenna päivällä on noin 10 astetta”, Viljamaa sanoo.

Torstaina luvassa on uusi sadealue, mikä voi tuoda aamulla heikkoja lumisateita. Torstaina iltapäivällä sade muuttuu vesisateeksi ja lämpötila nousee ennusteiden mukaan noin kolmeen plusasteeseen. Luvassa on siis loskaa.

”Lauhtumisen myötä liukkaita teitä on tulossa laajasti koko maahan torstaina.”

Teiskontiellä pöllysi pakkaslumi tuulen kera tiistaiaamuna Tampereella.

Päivitys 22.2.2022 kello 9.10: Lisätty tieto Nyssen vuorojen peruuntumisesta.

Päivitys 22.2.2022 kello 8.58: Lisätty tieto myöhästymisistä kaukoliikenteessä.