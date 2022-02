Katse taivaalle! Tampereella taivaankansi täyttyi upeilla revontulilla – katso kuvat vihreästä välkkeestä Näsijärven yllä

Tällaisina revontulet loistivat Näsijärven yllä. Kuva on otettu torstaina kello 21.30 aikaan Tampereen Kaupinojalla.

Jos katseensa on Tampereella torstai-iltana kääntänyt taivaalle, on voinut nähdä revontulia. Vihreänä loistavia revontulia on havaittu ainakin Näsijärven yllä. Sosiaalisessa mediassa revontulikuvia jaettiin myös muun muassa Itä-Tampereelta ja Sastamalasta.

Vihreänä hehkuneet revontulet eivät poikkeuksellisesti näkyneet pelkästään taivaanrannassa vaan ne välkehtivät kirkkaina korkealla pohjois- ja itätaivaalla.

Sana revontulten ilmaantumisesta levisi Tampereella nopeasti, sillä Kaupinojan rantaan kokoontuivat kello 21.30:n jälkeen runsaasti ihmisiä ihailemaan ja ikuistamaan näillä leveysasteilla verrattain harvinaista näkyä.

Pohjois-Suomea myöten

Tampereen tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan revontuliennusteen mukaan revontulia voidaan nähdä nyt Pohjois-Suomea myöten.

”Etelämpänä on kuitenkin pieni mahdollisuus nähdä revontulia ehkä aivan etelärannikkoa lukuun ottamatta”, ennusteessa kerrotaan. ”Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on hyvin korkea, joten jos minkäänlaista häiriötä kenttää aiheutuu, revontulet voivat olla hyvinkin näyttäviä.”

Ilmatieteen laitoksen avaruussääennusteen mukaan revontulten todennäköisyys on hieman koholla. Viikonloppuna revontulten todennököisyyttä voi Ilmatieteen laitoksen mukaan hieman kohottaa aurinkotuulten nopea virtaus.

Revontulia syntyy, kun Auringosta tulevat hiukkaset törmäävät maapallon ilmakehän hiukkasiin.

Näin revontulet ovat välkkyneet:

Lukijan Hangaslahdella ottama kuva näyttää revontulia Näsijärven yllä. Kuva on otettu torstaina hieman ennen iltayhdeksää.

Revontulet ovat hohtaneet vihreinä Näsijärven yllä.

Muutamat olivat Tampereella pysähtyneet ihailemaan revontulia Näsijärven yllä.

Tältä näyttivät Tampereen Kämmenniemessä torstai-iltana kuvatut revontulet.