Pirkanmaalle annettu koko päiväksi huonon kelin varoitus – sää alkaa poutaantua lännestä alkaen

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomeen on tänään odotettavissa viidestä kymmeneen senttiä lunta.

Tampereen Epilässä Pispalan valtatiellä lumi pöllysi liukkaalla tiellä perjantaina iltapäivällä. Koko Suomeen on annettu perjantai-illaksi huonon ajokelin varoitus.

Helsinki

Lauantaista on perjantain tapaan tulossa luminen, kun eilen lännestä alkanut lumisade siirtyy kohti itää. Lunta on Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa koko maahan.

”Lähes koko maassa sataa lunta. Vuorokauden aikana lunta voi tulla viidestä kymmeneen senttiä”, kertoo päivystävä meteorologi Jani Parviainen Ilmatieteen laitokselta.

Paikoin lumisade voi olla hyvin runsasta. Ajokeli on koko maassa huono tai erittäin huono lumisateiden ja lumipyryn vuoksi. Pirkanmaalle on annettu huonon ajokelin varoitus kello 22 asti. Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.

Osa Aamulehden jakelusta viivästyy lauantaina osittain vaikeiden sääolosuhteiden takia.

Viimeksi kuluneiden 24 tunnin aikana lunta on satanut paikoitellen yli kymmenen senttiä. Parviaisen mukaan kertymiin kannattaa suhtautua pienellä varauksella.

”Tuuli on kinostanut lukemia, joten ne eivät ole välttämättä ihan edustavia”, Parviainen sanoo.

”Lähellä merialueita sisämaassa on tullut enemmän lunta. Uudellamaalla näkyy kymmenen sentin kertymiä”, Perämeren kohdalla sisämaan puolella taas on yli kymmentä senttiä.

Lämpötila pysyy lauantaina pakkasen puolella maan keski-, itä- ja pohjoisosissa. Etelä- ja Lounais-Suomessa mittari on nollassa tai nousee muutaman lämpöasteen puolelle, jolloin sateet tulevat räntänä tai vetenä.

Sateita luvassa sunnuntainakin

Lumisateet ovat hellittämässä länsirannikolla aamupäivän aikana, mutta Uudellamaalla, pohjoisessa ja idässä sataa iltapäivään sekä iltaan asti.

”Pohjanmaalta ja Lapista sateet väistyvät aamun aikana. Iltapäivällä pääkaupunkiseudulta pohjoiseen yltävällä alueella poutaantuu, yöllä sitten tuolla idässäkin”, Parviainen sanoo.

Lumisateet jatkuvat sunnuntaina, kun maahan saapuu lännestä uusi sadealue. Aivan yhtä kovaa pyrytystä kuin tänään ei ole luvassa.

”Sadealue saapuu samaa reittiä kuin tämä edellinen, mutta se on kapeampi ja nopealiikkeisempi”, Parviainen kertoo.

”Siksi lunta on tulossa vähemmän”, muutamasta sentistä viiteen senttiin. Tuuliolosuhteet ovat sunnuntaina melko samanlaiset kuin tänään eli etelän ja kaakon kantilta tulee kohtalaista tuulta.

Suuressa osassa maata on sunnuntainakin muutama aste pakkasta. Etelässä ja lounaassa on hieman lämpimämpää, ja sää on pari astetta plussalla. Alkavalle viikolle ennustetaan jälleen pieniä pakkaslukemia ja melko poutaista säätä koko maahan.