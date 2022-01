Vaalipäivän ajosää on kehno lähes koko maassa Lappia lukuun ottamatta

Maahan saapuu lännestä lumisadealue, jonka takareunassa sataa myös jäätävää vesisadetta tai tihkua.

Vaaliuurnille on syytä kulkea tänään varovasti liukkaan kelin vuoksi niin autolla kuin kävellenkin. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen kehnosta ajokelistä lähes koko maahan pohjoista Suomea lukuun ottamatta.

Varoitus liukkaasta kelistä on voimassa koko Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Lisäksi Pohjanmaalla, Kainuussa ja Sodankylässä varoitetaan liukkaasta ajokelistä.

Pitävät jalkineet, kuten nastakengät, ovat kävellen äänestämään meneville viisas valinta. Jalankulkukelin varoituksia ei ole voimassa, mutta lumisade lisää liukkautta monin paikoin myös jalkakäytävillä.

Maahan saapuu lännestä lumisadealue, jonka takareunassa sataa myös jäätävää vesisadetta tai tihkua. Sade ylsi aamulla kuuden maissa maan lounaisosasta Kainuuseen. Sadealue väistyy iltapäivällä kaakkoon ja samalla tuuli voimistuu ja sää lauhtuu. Tuntureilla myrskyää, Ilmatieteen laitos ennustaa sääkatsauksessaan.

Lämpötilat ovat muutaman lämpöasteen ja kuuden pakkasasteen välillä. Lämpimintä on länsirannikolla, missä on muutamia lämpöasteita. Lapissa lämpötila on nollasta muutamaan pakkasasteeseen. Itä-Suomessa on pakkasta 4–6 asteen välillä.