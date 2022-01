Luvassa vesisadetta, jonka jälkeen pakastuu ja tupruttaa lunta – Pirkanmaalle torstaiksi huonon ajokelin varoitus

Sää paranee torstaina iltapäivällä, mutta ajokeli pysyy siitä huolimatta huonona iltapäivään asti.

Torstaina monien teiden pinnat ovat jäisiä nollan molemmin puolin sahaavan lämpötilan vuoksi. Kuva on otettu tammikuun alussa valtatiellä 12 välillä Tampere–Sastamala.

Aamulehti

Pirkanmaalle on annettu torstaiksi varoitus huonosta ajokelistä. Vaarallisen ajokelin varoitus jatkuu Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Anniina Korpisen mukaan koko päivän aamusta iltaan, vaikka iltapäivää kohti sää paranee hieman.

Syynä huonoon ajokeliin ovat keskiviikkona lauhtuva lämpötila ja torstaiaamun lumisade.

”Tässä menee Suomen yli matalapaine, joka aika nopeasti voimistaa tuulia ja sataa suht runsaasti. Sen jälkeen kun se on mennyt ohi, se kiskaisee pohjoisesta kylmää ilmaa ja lämpötila jäähtyy. On ensin sulaa, joka jäätyy, sataa mahdollisesti vettä ja muuttuu lumeksi”, Korpinen sanoo.

Sääolosuhteet tekevät ajokelistä liukkaan, minkä lisäksi on mahdollisuus siihen, että aamulla ja aamupäivästä satava lumi pöllyää ja heikentää näkyvyyttä. Korpisen mukaan lumisade on menossa iltapäivän aikana ohi, mutta on epävarmaa, miten pitkään sade jatkuu.

Vaikka sää näyttäisi parantuvan iltapäivää kohti, huonosta ajokelistä varoitetaan iltaan asti. ”Samalla kun jäähtyy, lunta on kertynyt märälle pinnalle, joka jäätyy, ja mahdollisesti lunta tulee lisää vielä jonkin verran. Sen takia huono keli pysyy iltaan saakka”, Korpinen varoittaa.

Lunta voi kertyä 12 tunnin aikana yli viisi senttiä, mutta kertymä jää todennäköisesti alle kymmeneen senttiin. Tuulisen sään vuoksi lunta voi kertyä paikoitellen enemmänkin. Tuulivaroitusta Pirkanmaalle ei kuitenkaan ole annettu.

Perjantaina pureva tuuli jatkuu. Viikonlopuksi matalapaine väistyy kaakkoon, minkä vuoksi odotettavissa voi olla puolipilvistä ja jopa poutaista säätä. Pakkanen kiristyy perjantaina viiden pakkasasteen ja lauantaina kylmimmillään jopa kymmenen pakkasasteen tuntumaan. Sunnuntaina sää lauhtunee jälleen.