Ajokeli on paikoin huono jäätävän tihkusateen ja lumisateiden vuoksi Pirkanmaalla – sade voi jatkua maanantai-iltapäivään asti

Pirkanmaalla on voimassa varoitus huonosta ajokelistä ja jalankulkusäästä. Ilmatieteenlaitoksen mukaan huono ajokeli jatkuu Pirkanmaalla paikoitellen maanantai-iltapäivään asti.

Pirkanmaalla ajokeli on paikoin huono jäätävän tihkusateen ja lumisateiden vuoksi.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan Pirkanmaalla on voimassa varoitus huonosta ajokelistä ja jalankulkusäästä. Ilmatieteenlaitos varoittaa, että jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska jään päällä on ohut lumipeite. Liukastumisriski on nyt huomattava. Huonosta ajokelistä Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa varoittaa myös Tampereen tieliikennekeskus.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että lumisadetta on maan länsiosassa hajanaisesti, ja lumisateen lisäksi voi tulla jäätävää tihkusadetta. Lunta voi kertyä 2–8 senttiä, ja paikoitellen enemmänkin.

Jäätävä tihkusade tarkoittaa pieninä pisaroina satavaa alijäähtynyttä vettä, eli vaikka lämpötila on nollan alapuolella, vesi sataa vielä nesteenä. Kun alijäähtynyt vesi osuu pinnalle, se jäätyy heti, mikä voi lisätä teiden liukkautta. Siiskosen mukaan ajokeliä huonontaa kuitenkin nyt eniten lumisade.