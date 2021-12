Muutamat viime vuosien joulut ovat olleet tilastojen valossa lumisia, mutta voivat tuntua lumettomilta vähäisen lumimäärän vuoksi. Eniten lunta on ollut vuonna 1965, mutta myös 2000-luvulla on ollut lähes 30 sentin kinokset. Tänä vuonna saadaan lisää lunta hieman ennen joulua.

Näsijärvi jäätyi tänä vuonna tavallista aikaisemmin, jo 8. joulukuuta. Myös joulusta on tulossa luminen.

On todennäköisempää, että Pirkanmaalla joulu on valkoinen ennemmin kuin musta. Lunta ei ole viime vuosina tullut kinoksiksi asti, vaan kolmena viime jouluna lunta on ollut alle kymmenen senttimetriä.

Valkoiseksi jouluksi lasketaan kaikki päivät, joiden aikana maassa on ollut mitattavissa oleva määrä lunta.