Kangasalan Sorolanmontun pulkkamäessä otettiin ilo irti talvesta – Ensi viikolla luvassa lämpöasteita ja vesisadetta

Ensi viikolla lämpötila voi nousta jopa neljä astetta plussan puolelle ja sateet tulevat vetenä. Ennen joulua sää näyttäisi jälleen kylmenevän.

Aamulehti, Kangasala

Joulukuun lyhyt päivä on kääntymässä sinisen hetken kautta iltaan. Pakkasen kuuraamat puut kimaltavat ja lumi pöllyää Kangasalla Sorolanmontun pulkkamäessä, kun Oiva, 6, ja Toivo, 3, Heikkilä laskevat äitinsä Saara-Maria Pihlajan ja isoäitinsä Hannele Pihlajan kanssa mäkeä pulkalla.

Saara-Maria Pihlajalle tuli kiire pulkkamäkeen yhdessä poikiensa Toivon (vas.) ja Oivan kanssa, kun sääennuste lupasi vesisadetta ensi viikolle. He pyysivät mukaan poikien mummin Hannele Pihlajan.

Torstaina oli mainio ulkoilusää, kun alkuviikon paukkupakkaset hellittivät. Poppoolle tuli kiire pulkkamäkeen, kun ennuste kertoi talvisään vaihtuvan pian lämpöasteisiin.

”Siksi me juuri tulimme. Saara-Maria laittoi mummille viestiä, että lähdetkö mukaan, kun saattavat lumet kohta sulaa. ”

Ja näin sitä mennään! Etummaisessa pulkassa mummi Hannele Pihlaja yhdessä kuusivuotiaan Oivan kanssa ja takimmaisessa pulkassa Saara-Maria Pihlaja kolmivuotiaan poikansa Toivon kanssa.

Saara-Maria Pihlajalla ja Toivo Heikkilällä oli mäessä mukavaa.

Tykkilumilatua

Kolmivuotias Toivo Heikkilä pysähtyy laskujen välillä ihailemaan kauhakuormaajia ja traktoreita, jotka kuljettavat lunta tykkilumivuorelta laduille.

Paikalle sivakoi Markku Sikanen, joka kertoo ladun ulottuvan kohta jo Kyötikkälään asti. Sikanen on käynyt tänä talvena jo useita kertoja hiihtämässä. Hän kertoo hyvänä talvena hiihtävänsä 1 200–1 300 kilometriä.

”Kilometrit eivät ole tärkeitä, vaan se, että pääsee hiihtämään. Tykkilumilatu onneksi kestää, vaikka välillä tulisi vesikeliä.”

Sikanen lähettää kiitokset Kangasalan kaupungille ja Kangasalan Kisalle, jotka ovat talkoovoimin latuja tehneet. ”Nämä ovat Pirkanmaan parhaat ladut tällä hetkellä.”

Markku Sikanen kehuu Kangasalan Sorolanmontulta lähtevää latua Pirkanmaan parhaaksi tällä hetkellä.

Paras mäki

Harjun kupeessa on astetta hurjempi pulkkamäki, josta löytyy myös hyppyreitä ja kaarretta. Mäen yläosaa on aidattu ilmeisesti siksi, ettei laskijoiden vauhti pääse nousemaan liian kovaksi.

Janne, 11, ja Emma, 9, Ylä-Häkkinen juoksevat mäkeä ylös posket punaisena. He ovat pysähtyneet hetkeksi pulkkamäkeen matkalla kirjastoon yhdessä äitinsä kanssa. Muovipintaisella, patjamaisella pehmoliukurilla näyttää tulevan hyvät vauhdit.

Janne, 11, ja Emma, 9, Ylä-Häkkinen nauttivat vauhdin hurmasta Sorolanmontun pulkkamäessä. ”Mun naamani on ihan märkä”, huusi Janne Ylä-Häkkinen lumen pöllytessä.

”Tämä on meille neljäs kerta pulkkamäessä tänä vuonna. Sorolanmontun mäki on Kangasalan paras tai ainakin isoin, varsinkin tuo kaarre on hyvä”, Janne Ylä-Häkkinen toteaa.

Lasten mielestä on kurjaa, jos pakkanen loppuu ja maa muuttuu mustaksi.

Emma ja Janne Ylä-Häkkisen mielestä on kurjaa, jos lumet sulavat ja maa muuttuu mustaksi.

Lämpöasteita

Niin näyttää kuitenkin käyvän, sillä ensi viikolla lämpötila voi sääennusteen mukaan nousta jopa neljä astetta plussan puolelle. Oliko talvi nyt tässä?

”Tuskinpa nyt sentään, mutta lauhempi jakso on näköpiirissä”, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Perjantaina on vielä pääasiassa poutaa, ja illemmalla sataa lunta tai lumijyväsiä.

”Lauantaina ja sunnuntaina jäätävien tihkujen sekä lumi- ja jääjyvästen mahdollisuus kasvaa. Ne voivat vuorotella myös lumisateen kanssa. ”

Jääjyväsiä syntyy, kun lumisade kohtaa puolentoista kilometrin korkeudessa lämpimämmän ilmakerroksen ja sulaa vesipisaroiksi jäätyäkseen taas ennen maahan osumistaan.

”Pakkasella kuitenkin pysytään sunnuntaille asti, ennen kuin maanantai-iltaa ja tiistaita kohden pohjoistuuli alkaa voimistua ja tuo Atlantilta lauhaa ilmaa.”

Oiva Heikkilä, 6, suunnitteli laskevansa hyppyristä.

Lumet hupenevat

Tiistaiaamun sade saattaa tulla vielä lumena, mutta muuttuu päivän aikana vedeksi lämpötilan noustessa plussan puolelle 2–3 asteeseen.

”Keskiviikkona tulee uusi sadealue ja lauhaa ilmaa vielä voimallisemmin, jolloin lämpötila voi käväistä 4 asteessa. Jos lunta on maassa vajaat 15 senttiä, sen kanssa alkaa jo tehdä tiukkaa.”

Tuovisen mukaan on epävarmaa, ehtiikö sää kylmetä uudelleen ennen jouluaattoa. Siihen on kuitenkin mahdollisuus. ”Jouluun on vielä kaksi viikkoa. Ensi viikon lopulla matalapaineen reitti sukeltaa Pirkanmaan yli ja voi tuoda mukanaan kylmempää ilmaa ja lumisadetta.”