Tampereella rikottiin jälleen pakkasennätys – Kylmä sää jatkuu, mutta loppuviikosta lauhtuu

Viikon loppupuolella saatetaan saada myös lumisateita.

Aamulehti

Itsenäisyyspäivää vietettiin Pirkanmaalla viileässä talvisäässä, ja viime viikon pakkasennätykset menivät rikki jo aamulla.

Tampereen Härmälässä kirjattiin maanantaina -22,9 asteen pakkaslukemat. Samalla rikottiin alueen sunnuntainen pakkasennätys, joka oli -21,1 astetta.

”Siilinkarillakin on ollut -17,2. Pirkkalassa on ollut tämän talven kylmin lukema eli -20,4 ,” kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Tampereen Keskustorin ympärillä valaistiin itsenäisyyspäivän kunniaksi rakennuksia, joita ihailtiin kylmässä pakkassäässä.

Pilvisyys lauhduttaa

Laakson mukaan tällä viikolla kylmät säät jatkuvat ja lukemat pysyvät reilun 20 pakkasasteen tuntumassa.

”Se riippuu pilvisyydestä. Jos on selkeämpää, niin ollaan -20:n tienoilla, mutta jos on pilvisempää, niin pakkasta on hieman vähemmän.”

Selkeällä säällä myös aurinko voi näyttäytyä.

”Kyllä se voi jonkun kerran näkyä, mutta lyhyen aikaahan se nyt ylhäällä on,” Laakso toteaa.

Loppuviikosta sään ennustetaan hieman lauhtuvan, ja sen myötä myös lumisateet ovat mahdollisia. Alkuviikosta saatetaan saada heikkoja pakkaslumia.