Lumisade heikentää ajokeliä Pirkanmaalla – alkavalle viikolle luvataan jopa kymmentä astetta pakkasta: ”Talven tulon tuntua on ilmassa”

Pirkanmaalle luvataan sunnuntaina paikallisia lumikuuroja, jotka heikentävät ajokeliä. Alkavalla viikolla sää vaihtelee muutamasta lämpöasteesta jopa kymmeneen pakkasasteeseen.

Pirkanmaalla oli sunnuntaiaamuna paikoin valkoinen maa. Kuurot olivat kuitenkin sen verran paikallisia, ettei niitä osunut esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien kohdalle, kertoo päivystävä meteorologi Ari Mustala. Hänen mukaansa maa muuttuu helposti valkoiseksi, vaikka lunta ei olisi satanut edes senttimetrin vertaa.

Pohjoisesta tulee päivän aikana lisääkin lumikuuroja, mutta niistä ei saada Mustalan mukaan vielä pysyvää lumipeitettä. Lumisade silti heikentää ajokeliä osassa maata. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen Pirkanmaalle, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä- ja Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan sekä kaikille alueille Pohjanmaalla. Varoitus on voimassa aamusta alkaen ainakin kahteen saakka iltapäivällä.

Luvassa jopa kymmenen pakkasastetta

Lähipäivien aikana lunta on luvassa enemmän. Maanantain ja tiistain välisenä yönä tulee lännestä lumisateita. ”Lunta saattaa kertyä jokunen sentti”, sanoo Mustala.

Alkavalla viikolla on luvassa vaihtelevaa säätä. Silloin liikkeellä on useampi matalapaine, joka tuo lumi tai räntäsateita. Tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä luvataan taas lauhempaa. Silloin sade on jo vetisempää.

Mustalan mukaan on vielä epävarmaa, miten lumet pysyvät maassa. Välillä lämpötila nousee nollan yläpuolelle, mutta loppuviikosta pakkanen kiristyy. Lämpötila vaihtelee muutamasta lämpöasteesta jopa kymmeneen pakkasasteeseen. ”Sellaista pientä talven tulon tuntua on ilmassa.”