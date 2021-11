Katso talviset kuvat: Lumisateet saavuttivat Pirkanmaan – nyt kannattaa varoa sohjoa teillä

Lumisateet näyttävät kestävän vain muutaman tunnin, sitten sataa vettä.

Lumihavaintoja on tehty Pirkanmaalla useammilla paikkakunnilla tiistaina. Tampere-Pirkkalan lentoaseman mittauspisteeltä on tullut automaattiviestejä lumikuuroista ja maa on ollut paikoin valkeana myös ainakin Nokialla ja Ylöjärvellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iirs Viljamaa.

Liikenteessä isoillakin teillä voi iltapäivällä olla paikoin sohjoista. Tieliikennekeskus varoitti iltapäivällä kello 14.37, että ajokeli on huono ja tiet ovat paikoin liukkaita. Myös sillankannet saattavat olla tieliikennekeskuksen mukaan jäisiä.

Vielä tiistaina iltapäivällä kahden jälkeen sää oli nollan pinnassa. Lämpötila on kuitenkin lauhtumassa vielä parin tunnin sisällä, kun Porin suunnasta virtaa lämmintä ilmaa Pirkanmaalle, sanoo Viljamaa.

Samalla sateet muuttuvat yhä vain vetisemmiksi.

”Illalla sataa vettä tai tihkua ja lämpötila on kolmen asteen tuntumassa”, Viljamaa sanoo.

Lumisateet saavuttivat Tampereen keskustan tiistaina päivällä.

Pyöräilijä ylitti lumesta sohjoista tietä Tampereen keskustassa tiistaina iltapäivällä.

Lempäälän keskustassakin oli varsin lumista tiistaina iltapäivällä.

Loppuviikko lauhaa

Alkuviikolla Pirkanmaalla nähtiin talvisempia säitä ja esimerkiksi maanantain ja tiistain välinen yö oli selvästi pakkasen puolella, Tampereella mitattiin parhaimmillaan liki seitsemän astetta yöllä. Viljamaa sanoo, että loppuviikoksi lauhtuu.

Myös keskiviikko on yhä pilvinen ja tihkusateinen. Lämpötila tulee olemaan seitsemän ja kahdeksan asteen kieppeillä.

Torstai on poutainen päivä ja lämpötila on viiden asteen pinnassa.

Perjantaina taas edessä on epävakaisempaa säätä, ja lämpötila on Pirkanmaan pohjoisosissa plus yhden asteen paikoilla, myös räntää voi sataa.

”Perjantain matalapaineen jälkeen mahdollisesti vielä viilenee ja pikkupakkasia voi olla viikonloppuna, ainakin yöaikaan”, Viljamaa sanoo.

Kelikamerakuva Nokian Pitkänniemen liittymästä näyttää, että sohjoista lunta on maassa ohut kerros.

Nokian Siurossa näkymä muuttui talviseksi tiistai-iltapäivänä, kun taivaalta satoi maahan isoja hiutaleita.

Myös Tampereen Atalassa maisema muuttui talviseksi tiistaina.

Sohjoa näkyy myös tiellä 12 Tampereen Santalahdenpuiston sääaseman kamerassa.