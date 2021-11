Pirkanmaalle varoitus huonosta kelistä: Tienpinnat jäätyvät yöllä – Meteorologi: ”Ei kannata lähteä ainakaan pitkälle reissulle kesärenkailla”

Tienpinnat jäätyvät ensi yönä. Sunnuntaina on poutaa ja maanantaina puhaltaa hyytävä viima, joka saa ilman tuntumaan kylmältä. Tiistai-iltana saadaan lunta tai räntää, ja keskiviikon puolella saadaan vesisadetta.

Aamulehti

Ilmatieteen laitos on antanut Pirkanmaalle varoituksen huonosta. Varoitus on voimassa ensi yöstä sunnuntaiaamuun. Keli muuttuu huonoksi tienpintojen jäätymisen vuoksi.

”Ensi yönä näyttää siltä, että sää selkenee. Tuuli heikkenee samalla, ja tienpinnat jäätyvät. Nyt on annettu ensimmäisiä laajoja kelivaroituksia tänä syksynä”, sanoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Sunnuntaina sää on enimmäkseen poutaa. Jokin yksittäinen sadekuuro voi tulla, mutta aamu on aurinkoinen, ja keskipäivään asti on selkeää. Iltapäivällä on pilvistä.

”Sunnuntaina ei kannata lähteä ainakaan pitkälle reissulle kesärenkailla”, Tuovinen jatkaa.

Sunnuntai-iltana ja maanantaiaamuna Pirkanmaalla puhaltaa hyytävä koillisviima 6–7 metriä sekunnissa, puuskissa tuulen nopeus voi olla 10 metriä sekunnissa.

Tiistaina voi tulla lunta

Maanantaiaamu on aurinkoinen, mutta alkuviikolla Pirkanmaan pohjoisosissa päivälämpötilakin voi jäädä pakkasen puolelle.

Tiistai-iltana todennäköisesti sataa lunta Pirkanmaallakin. Yöllä se muuttuu rännäksi, ja keskiviikon puolella vedeksi.

Talvirenkaita ei ole vielä välttämätöntä vaihtaa, mutta Tuovinen kehottaa seuraamaan säätä ja varoituksia.

”Jos pystyy välttämään tiistai-iltana ja keskiviikkoaamuna ajamista, niin vielä ei ole välttämätöntä vaihtaa talvirenkaisiin. Nyt ei näytä niin pahalta. Lähempänä sitten nähdään, millaiseksi sää muodostuu”, Tuovinen toteaa.