Oletko ihmetellyt erikoisia auringonlaskuja ja -nousuja? Vahvan värin syynä etelästä tulleet savuhiukkaset ja epäpuhtaudet

Ilmatieteen laitos kertoo, että vielä parina päivänä voi ihailla vahvaa väriä, jos pilvisyys rakoilee juuri auringon noustessa ja laskiessa.

Aamulehti

Etenkin eteläisessä Suomessa pilvipeite on rakoillut Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan niin, että auringonnousujen ja -laskujen erityinen punaisuus on näkynyt.

”Tuulensuunta on etelästä ja se tuo epäpuhtauksia, mikä vaikuttaa auringonnousujen ja laskujen väriin”, Mustala kertoo.

Ilmatieteen laitos tviittasi asiasta sunnuntaina:

Mustala sanoo, että erityisen punaiset auringonnousut ja -laskut ovat vielä parina päivänä mahdollisia etelävirtauksen vuoksi. ”Pilvisyys on kyllä yleisesti ottaen aika runsasta, mikä voi estää näkemisen, mutta pienet mahdollisuudet on. Huomenna näyttäisi olevan etelärannikolla parhaat mahdollisuudet vähän selkeämmälle säälle.”

Mustala muistuttaa, että selkeän kohdan pitäisi osua juuri kohdalleen auringonnousujen ja -laskujen kanssa punaisuuden näkemiseksi. Esimerkiksi Tampereella aurinko nousee maanantaina kello 7.52 ja laskee kello 16.24.

Etelävirtaus on tuonut Suomeen Mustanmeren ympäristöstä maastopalojen savuhiukkasia. ”Se on yksi syy. Sitten on tullut muitakin epäpuhtauksia ja saasteita Itä-Euroopasta, kun virtauksen suunta on sopiva.”

Mustala kertoo, että vastaavia erityisen punaisia auringonnousuja ja -laskuja esiintyy muutaman kerran vuodessa. ”Kesälläkin kun on sama ilmavirtauksen suunta, on komeita auringonlaskuja helteisen päivän päätteeksi.”