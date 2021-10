Runsaina alkaneet sateet kastelevat Pirkanmaata koko perjantain, mutta illaksi niiden olomuoto muuttuu – ”Saa nähdä, kuinka pitkään lumi pysyy”

Perjantai on Pirkanmaalla sadepäivä. Alkuun sateet tulevat vetenä, mutta päivän kääntyessä iltaan niiden olomuoto voi muuttua rännäksi tai jopa lumeksi. Mahdollisten lumi- ja räntäsateiden vuoksi Ilmatieteen laitos on antanut Pirkanmaalle varoituksen huonosta kelistä.

Sateenvarjolle on Pirkanmaalla perjantaina tarvetta! Tältä sadepäivä näytti lounasaikaan Tampereen Itäiselläkadulla.

Aamulehti

Pitkin yötä Pirkanmaata kastelleet sateet jatkuvat läpi perjantain. Ennustemalleissa sadealueen liikkeet ja sademäärät Suomen yllä ovat jo hyvin selvillä, mutta sateiden olomuoto on epävarmaa, sanoo päivystävä meteorologi Ville Siikonen Ilmatieteen laitokselta.

”Vielä sateet ovat tulleet ihan vetenä. Pikkuisen pohjoisempana, Etelä-Pohjanmaalla näyttää tutkassa vähän vilkkuvan sitä, että olomuotona olisi myös räntä”, Siikonen kertoo.

Seuraavan vuorokauden aikana vettä voi Pirkanmaalla sataa 10–15 millimetriä. Paikoin sateet voivat kuitenkin olla runsaampia. Torstain ja perjantain välisenä yönä vettä satoi runsaasti.

Siikonen nostaa esimerkeiksi Tampereen Härmälän ja Juupajoen Hyytiälän havaintoasemat. Aamulla edellisen 12 tunnin aikana Härmälässä vettä oli satanut 27,7 millimetriä ja Hyytiälässä 20,6 millimetriä.

Runsaat sateet ovat perjantaina työllistäneet Pirkanmaan pelastuslaitosta. Sateet ovat aiheuttaneet ongelmia esimerkiksi Tampereen Härmälän ja Sarankulman alueilla. Sadevesikaivot ja -ojat ovat täyttyneet vedestä ja tulvineet.

Lue lisää: Runsaat sateet ovat saaneet ojat täyttymään ja veden tulvimaan – Tampereella ongelmia koko Härmälän ja Sarankulman alueella

Varoitus huonosta kelistä

Mitä pidemmälle perjantai-iltaan päästään, sitä todennäköisemmin Pirkanmaan sateiden olomuoto muuttuu. Iltapäivästä ja illasta sateet voivat Siikosen mukaan tulla räntänä tai jopa lumena.

Lumi- ja räntäsateiden vuoksi Ilmatieteen laitos on antanut Pirkanmaalle varoituksen huonosta kelistä. Varoitus on voimassa perjantaiaamusta lauantaiaamuun. Liikenteen sujuvuus voi heikentyä ja onnettomuusriski on kohonnut.

”Jos sade muuttuu lumiseksi, voi olla, että lauantaiaamuun mennessä lunta on tullut muutamia senttejä. Se, kuinka hyvin lumi pysyy maassa, on epäselvää”, Siikonen kertoo.

Vaikka lauantaiksi Pirkanmaalle virtaa viileämpää ilmaa, päivällä lämpötila on plussan puolella. ”Vielä jos maa on aika vetinen, saa nähdä, kuinka pitkään lumi pysyy tai pysyykö ylipäätään ollenkaan.”

Viikonloppuna yöksi pakkasta

Lauantaiaamuun mennessä sateet näyttävät väistyvän Pirkanmaan yltä. Iltapäiväksi on odotettavissa pohjoisempia ja viileämpiä virtauksia.

”Illalla voi olla jopa selkeää. Sitä kautta lauantain ja sunnuntain välinen yö voi muodostua kylmäksi ja lämpötila painua usemman asteen pakkasen puolelle”, meteorologi Ville Siikonen sanoo.

Sunnuntaina Pirkanmaan ylle alkaa jälleen kerääntyä lounaisempaa virtausta ja pilvisyyttä. Illaksi luvassa on sadetta, josta osa voi tulla lumena tai räntänä.

Ilmatieteen laitos on perjantaina antanut Pirkanmaalle sunnuntai-illaksi ja yöksi varoituksen huonosta kelistä. Huonon kelin todennököisyyden arvioidaan olevan 30 prosenttia.

Maanantaina lämpötila nousee 5–6 asteen tuntumaan ja odotettavissa on Siikosen mukaan lisää vesisateita.