Viikonloppuna Pirkanmaalla tuulee niin, että puita voi kaatua – syyslomaviikolla saatetaan nähdä jo lumisempaa sadetta

Perjantaina iltapäivällä lännestä saapuu rintama, joka tuo tullessaan vesisadetta. Sade jatkuu iltaan asti.

Syyslomaviikolla yöt ovat Pirkanmaalla aika kylmiä ja lumisempaa sadettakin saatetaan jo nähdä. Kuva on otettu Nokian Sarkolassa torstaiaamuna. Torstain vastaisena yönä lämpötila painui Pirkanmaalla pakkaselle.

Aamulehti

Pirkanmaan viikonlopusta on tulossa tuulinen ja sateinen. Eniten sataa perjantaina iltapäivästä iltaan asti, ja vettä voi tulla 5–10 milliä. Yöllä selkenee, mutta ajoittain vettä voi tulla koko viikonlopun ajan.

Tuuli on viikonloppuna sen verran reipasta, että puustovahinkoja voi syntyä. ”Tuuli on aika puuskaista jo ollutkin. Illalla se rupeaa kääntymään lännen puolelle ja voimistuu vielä jonkun verran. Runsaat 15 m/s puuskia varmaan on tulossa”, kertoo päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo Ilmatieteen laitokselta.

Maanantaiksi tuulisuus hellittää. Syyslomaviikon puolivälissä ennusteessa näkyy jälleen matalapaineita, mikä tietää sateita ja vähän kovempia tuulia. Yöt ovat aika kylmiä, ja voi olla, että sateessa näkyy jo valkoista.

”Voi olla jossain vaiheessa viikkoa vähän lumisempaakin sadetta jo. Mahdollisuudet on, että räntää näyttäisi Pirkanmaalla jossain vaiheessa viikkoa tulevan. Kaikki riippuu matalapaineiden reiteistä, jotka ovat hyvin hajallaan”, Sinisalo sanoo.

Pirkanmaan mahdolliset hiutaleet ovat tosin pientä verrattuna menoon Lapissa. Jo perjantaiaamuna joillakin mittausasemilla oli tullut runsaat 10 senttiä lunta Enontekiön, Inarin ja Kittilän alueilla. Jos on nyt lähdössä Lappiin syyslomalle, kannattaa varautua lumiseen säähän.

Perjantaina aamukahdeksan aikoihin sade oli rauhallisempaa, mutta iltaa kohti lumisade voimistuu ja viikonlopun aikana Länsi- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin useita kymmeniä senttejä lunta.