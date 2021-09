Myräkkä jätti jälkeensä vain yhden tehtävän pelastajille – meteorologi: syksyä ei ole vielä virallisesti julistettu, jopa lämpöä luvassa

Termistä syksyä ei vielä virallisesti ole julistettu.

Aamulehti

Torstai-illan ja torstain ja perjantaiyön välisen myräkän tuhot jäivät vähiin Pirkanmaalla, kerrotaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

”Nokialla oli joku yksittäinen puunpoisto tieltä. Eli ei käytännössä mitään. Tosi hiljainen yö kaiken kaikkiaan”, sanoo tilanne- ja johtokeskuspalomestari Ilpo Kuokkanen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että keskituuli oli noin 10 metriä sekunnissa. Tampere-Pirkkalassa kovin keskituuli oli noin 7,8 metriä sekunnissa keskiyön vaiheilla.

Ilmatieteen laitoksen päivystämä meteorologi Jani Parviainen sanoo, että kovimmat puuskat olivat noin 20 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos oli antanut myös Pirkanmaalle varoituksen kovasta tuulesta. ”Meidänkin varoitusrajojen alle menivät nuo lukemat”, Parviainen sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Tuulinen sää ja vähäiset sateet jatkuvat vielä perjantaiaamuun, kertoo Parviainen. Päivän aikana sää saattaa poutaantua ainakin hetkellisesti. Illalla ja yöllä taas saapuu uusi sadealue.

Lauantaina keskipäivään mennessä sadealue on siirtynyt itään. Iltapäivästä voi kuitenkin kehittyä uusia sadealueita. ”Koko päivä on todennäköisesti melko pilvinen”, Parviainen sanoo. Lämpötila on lauantaina 10 asteen tienoilla.

Sunnuntai taas näyttää Pirkanmaalla jopa aurinkoiselta ja alkuviikosta vallinneeseen säätilaan nähden lämpimältä, sanoo Parviainen: ”Yli 10 asteen ollaan, lähennellään jopa 15 asteen lukuja.”

Keskiviikkona Pirkanmaalla herättiin syksyn ensimmäiseen pakkasyöhön. Parviainen sanoo, että sunnuntain ja maanantain välinen yö on vilpoinen ja lämpötila voi tipahtaa yöllä jopa hallan puolelle. Se tarkoittaa sitä, että maanpinnan lämpötila laskee nollaan tai alapuolelle.

Ilmatieteen laitos ei ole vielä kertonut, onko terminen syksy katsottu alkaneeksi. Parviainen sanoo, että virallinen syksy ei välttämättä vielä ole alkanut, koska myös ensi viikolla on luvassa vielä lämpimämpiä päiviä. ”Voi olla, että lämpötila voi keskilämpötila vielä nousee yli 10 asteen.”