Alkuviikko on Pirkanmaalla niin kuuma, että Ilmatieteen laitos antoi varoituksen – sitten säässä tapahtuu täyskäännös: ”On kyllä todella vaikea sanoa”

Sunnuntaina 25. heinäkuuta Pirkanmaalla saatiin jälleen nauttia aurinkoisesta ja poutaisesta kesäpäivästä. Kuva on otettu sunnuntaina Sorsapuistosta Tampereelta. Hellekesä on kuivattanut maan Pirkanmaalla erittäin kuivaksi ja metsäpalovaroitus on voimassa torstaihin asti.